Транспорт 1 час назад

В такси Bolt оборудовали автомобили перегородками между водителем и пассажиром

Несколько сотен переоборудованных автомобилей уже доступны в Киеве и Львове

В такси Bolt оборудовали автомобили перегородками между водителем и пассажиром В такси Bolt оборудовали автомобили перегородками между водителем и пассажиром
Фото: БЖ

В связи с эпидемией коронавируса компания Bolt внедрила дополнительные меры защиты для своих клиентов. В мобильном приложении появилась новая категория автомобилей под названием Isolated (Изолированный).

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Авто, входящие в эту категорию, оборудованы перегородками между водителем и пассажиром. На сегодня в наличии уже несколько сотен переоборудованных машин Bolt в Киеве и Львове и их количество постоянно увеличивается.

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"Перегородки прозрачные и достаточно легкие. Они надежно закреплены и отделяют место водителя от пространства для пассажира. Такие перегородки препятствуют распространению инфекции по всему салону авто, а благодаря прозрачности материала у водителя сохраняется хороший обзор в зеркале заднего вида. Кроме того, перегородки легко обрабатывать антисептиком с каждой стороны", — рассказал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Bolt советует пассажирам занимать заднее сиденье салона, рассчитываться безналичным способом оплаты и оставлять одно из задних окон открытым для лучшей вентиляции автомобиля.

Напомним, что Bolt увеличил количество машин на период закрытия метрополитена. 

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