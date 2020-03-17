Транспорт 40 минут назад

"Цены на такси после закрытия метро сложно даже прогнозировать" — Bolt

В компании уже увеличили количество машин на период закрытия метрополитена

"Цены на такси после закрытия метро сложно даже прогнозировать" — Bolt "Цены на такси после закрытия метро сложно даже прогнозировать" — Bolt
Фото: Экономическая правда

Тарифы на перевозку в сервисе такси Bolt повышать не будут, но они все равно могут "поползти" верх из-за повышенного спроса.

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Bolt в Украине Тарас Потичный. 

"Я понимаю, что с закрытием метро надвигается логистический коллапс. Чтобы предотвратить его, я всем нам рекомендую осознавать это и оставаться дома, максимально, насколько это возможно. В свою очередь, я призываю все компании, занимающиеся перевозкой, в том числе такси, получив феноменальный рост спроса, не наживаться на этом ажиотаже," — заявил Потичный. 

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При этом финальная стоимость перевозки, по его словам, все равно будет зависеть от спроса и предложения. 

"Базовый тариф на поездку всегда стабилен, но финальная стоимость поездки, которую видит пассажир в приложении, зависит от баланса спроса и предложения. Если, например, с вокзала одновременно хочет поехать 500 человек, а вблизи лишь 50 автомобилей, то цена начнет динамично расти, стимулируя больше водителей отправляться в зону увеличенного спроса, снижать разницу между пассажирами и водителями, а значит и цену, которая со временем вернется к базовому тарифу. Поэтому цены на такси после закрытия метро сложно даже прогнозировать," — отметил Потичный. 

Также в компании, предвидя грядущий рост спроса, увеличили количество машин.

В свою очередь, один из водителей службы Uber taxi рассказал корреспонденту Delo.ua, что внутренних распоряжений о повышении тарифов пока не было. В случае, если будет нехватка машин, — соответственно, и цены повысятся из-за высокого спроса, как это всегда происходит в ночное время суток. 

Напомним, что в МОЗ рассказали, когда в Украине закончится карантин. Ранее также сообщалось о том, что киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

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