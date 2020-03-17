В МОЗ рассказали, когда в Украине закончится карантин

Несмотря на то, что предварительно всеукраинский карантин из-за коронавирусной инфекции объявлен до 3 апреля, его могут продлить. Это связанно с эпидемиологической ситуацией в странах Европы и нашего государства.

Об этом на брифинге во вторник 17 марта заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Продлится карантин с учетом эпидемиологической ситуации в странах Евросоюза, наших стран-соседей и нашего государства. Сейчас все меры — с превентивной целью. Также мы не исключаем возможности, которые могут быть приняты чрезвычайные меры в случае массового распространения болезни. Поэтому о возможности продления карантина мы будем говорить уже ближе к окончанию его срока", — подчеркнул Ляшко.

На вопрос, насколько вероятно введение режима чрезвычайного положения по всей территории Украины он отметил, что Минздрав "инициирует все возможные меры безопасности на территории государства и будет реагировать всеми возможными способами".

Напомним, что в мире насчитывается больше 179 тысяч человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции перевалило за 7 тысяч, а излечились больше 79 тысяч человек. Такие данные приводит газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В частности, как сообщается на сайте Госкомитета здравоохранения КНР, в материковом Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 — люди, прибывшие из-за рубежа.

Кроме этого, до 2,158 тысячи увеличилось в минувший понедельник число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 349 случаев смертельного исхода от осложнений, вызванных инфекцией коронавируса. Всего в стране инфицировано 27,980 тысячи человек.