От коронавируса в мире умерли уже более 7 тысяч человек

По состоянию на 08:00 по киевскому времени, в мире насчитывается 179 тысяч 334 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,121 тысяча, поправились более 79 тысяч человек.

Такие данные приводит газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В частности, как сообщается на сайте Госкомитет здравоохранения КНР, в материковом Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 — люди, прибывшие из-за рубежа.

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По данным издания, общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,881 тысяч.

Кроме этого, до 2,158 тысяч увеличилось в минувший понедельник число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 349 случаев смертельного исхода от осложнений, вызванных инфекцией коронавируса. Всего в стране инфицировано 27,980 тысяч человек.

В Иране зафиксировано 14,991 тысяча случаев заболевания (скончались 853), Испании — 9,942 тысячи (342), Южной Корее — 8,320 тысяч (81), Франции — 6,633 тысячи (148), Германии — 6,012 тысяч (14), США — 4,379 тысяч (71), Швейцарии — 1,680 тысяч (14), Великобритании — 1,543 тысячи (55), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1,510 тысяч (31), Норвегии — 1,169 тысяч (3), Нидерландах — 1,413 тысяч (24), Австрии — 1,016 тысяч (3).

В 141 стране и районах мира зафиксировано менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Как стало известно 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Таким образом, на данный момент в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.