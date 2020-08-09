Спор между Кличко и Bolt продолжается: мэр Киева хочет узаконить электросамокаты

Киевский городской голова Виталий Кличко решил официально обратиться к депутатам Верховной Рады Украины с просьбой разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении, в частности определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook. По словам Кличко, к этому его побудил резонанс, который вызвало его заявление по поводу действий компании Bolt, разместившей пункты проката электросамокатов в столице без согласования с городом.

Кличко еще раз подчеркнул, что движение такого вида транспорта как электросамокаты не разрешено действующим законодательством Украины.

"Поэтому вопрос: где именно должны ездить такие средства передвижения — по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя"? Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье "и жизни всех его участников — тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов. Ответить и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении", — написал городской голова.

Кличко подчеркнул, что деятельность компаний в предоставлении услуг по прокату должна быть согласована с городскими властями.

"Потому что пункты проката (или места, где можно взять или оставить электросамокат) расположены на территории города. И не может кто-либо прийти и просто по желанию оказывать услуги, за которые не несет никакой ответственности. О каком порядке и правопорядоке можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие — нет? Поэтому я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах", — заявил мэр.

Кличко также призвал компанию BOLT работать исключительно в правовом поле, осознавая ответственность за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет.

"Я понимаю, что город развивается, что должен развиваться бизнес. В том числе и тот, что предлагает услуги экологического транспорта. Но работа всех предприятий и всех предпринимателей должна быть цивилизованной и законной. Тем более, когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей", — резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, европейская платформа для заказа поездок Bolt запустила услугу аренды электросамокатов. Услуга будет доступна для всех жителей столицы в возрасте старше 18 лет.