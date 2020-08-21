Война двухколесных: Bikenow угрожает забирать самокаты Bolt со своих парковок

Руководство сервиса общественного велопроката Bikenow обратилось с открытым письмом к менеджменту компании Bolt в Украине с требованием решить вопрос о несанкционированной парковке электросамокатов на киевских станциях Bikenow.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель Bikenow Алексей Кушка.

По его словам, пользователи электросамокатов Bolt паркуют их на велосипедных станциях Bikenow, "вероятно, чтобы не оставлять транспорт где угодно".

При этом, соучредитель Bikenow отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что у Bolt не подписан договор с городом на собственные локации для парковки самокатов.

"В связи с тем, что эти локации закреплены у нас договором с городом на 10 лет, внесены в бюджет города соответствующие средства, а именно почти 3,7 млн грн, предлагаем вам обратиться к нам для конструктивного решения вопроса сотрудничества по размещению электросамокатов компании "Болт" на таких локациях", — пишет Кушка.

Он также пригрозил, что если Bolt не договорится с BikeNow или городскими властями, то их компания готова забирать самокаты и распоряжаться ими по своему усмотрению.

"Если вы не видите возможности заключить договорные отношения с нами по размещению на наших локациях своих самокатов в силу каких-то своих соображений, то пожалуйста, услышьте еще раз – заключите соответствующие договоры с городом, или каждый раз, когда такие самокаты приезжают, и вам безразлично — мы будем считать такое имущество бесхозным, заброшенным и на базе статьи 336 Гражданского Кодекса Украины будем им распоряжаться по своему усмотрению, в том числе, эвакуацию из-за нарушения благоустройства", — написал Кушка.

Самокаты Bolt пользователи оставляют на парковках BikeNow. Фото: Алексей Кушка

Напомним, ранее Киевский городской голова Виталий Кличко призвал компанию Bolt убрать установленные пункты проката электросамокатов.

По мнению мэра, Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице, а движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины.