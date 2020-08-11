Электросамокаты Bolt против Кличко: юристы утверждают, что мэр Киева манипулирует

7 августа 2020 года компания Bolt запустила в Киеве сервис аренды электросамокатов..же 8 августа киевские власти заявили о том, что запуск услуги был несанкционированный и призвали компанию убрать самокаты с улиц, либо это сделают коммунальные службы. По мнению мэра, движение данного вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины. Таким образом, как заверяет Кличко, городские власти не могут позволить компании предоставлять такой вид услуг.

В компании Bolt на заявление Кличко ответили, что услуга проката электросамокатов была запущена в рамках Закона согласно статьи 42 Конституции Украины и статьи 3 Гражданского кодекса Украины действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом, согласно которой продажа, аренда и управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине.

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По мнению юристов, вопрос персонального электротранспорта является не урегулирован в Украине. При этом отсутствие регулирования нельзя приравнивать к запрету. Поэтому в данной ситуации городская власть и Bolt должны прийти к компромиссу. Об этом пишет издание AIN.

По словам юриста юридической компании SLS Group Александра Терещенко, утверждение о том, что вопрос персонального электротранспорта категорически не урегулированным в Украине, является не совсем верным. Так, в соответствии с Правилами дорожного движения к пешеходам приравниваются также лица, передвигающиеся в креслах колесных без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую коляску или кресло колесное. Согласно тем же правилам, мопед — двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт. Учитывая, что электросамокаты являются двухколесным транспортным средством с электродвигателем до 4 кВт, то они вполне подпадают под определение мопеда. Поэтому, несмотря на неурегулированность статуса электросамокатов, моно- колес, гироскутеров и других видов персонального электротранспорта, услуги по их аренды не являются незаконными, как это утверждает киевская власть.

Юрист практики разрешения споров в "Юскутум" Дмитрий Саламаха считает, что согласно п. 1.10 Правил дорожного движения механическое транспортное средство — транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт. При этом электрический самокат имеет 300 Вт. То есть в понимании Правил дорожного движения электрический самокат не является транспортным средством. Однако, судебная практика на этот вопрос не дает однозначного ответа. Суды не могут сформировать единую позицию, относительно электрического самоката как транспортного средства.

Старший юрист Integrites Орест Цимерман добавил, что отсутствие регулирования нельзя приравнивать к запрету, но и введение сервиса в коммерческих целях в большом городе не должно происходить по правилам, которые самостоятельно определяет провайдер такого сервиса. На данный момент государство официально не регулирует передвижение самокатами, а в неприятных случаях с участием водителей самокатов суды не рассматривают вопрос о привлечении к ответственности так однозначно, как с традиционными транспортными средствами.

Город, в свою очередь, ранее сообщал, что инфраструктура для альтернативных транспортных средств может быть объектом инвестиционного конкурса. Описание конкурса не касается конкретно инфраструктуры сервиса самокатов, но предполагает понятие "другие инвестиционно привлекательные объекты". В любом случае между компанией и городом должен быть достигнут компромисс.