Транспорт вчера, 15:44

В Bolt рассказали, сколько самокатов будет доступно для проката и кому можно пользоваться

В компании не разглашают сумму инвестиций, потраченных на старт проекта, но обещают максимально развивать прокат самокатов в будущем

Электросамокаты Bolt. Фото: Delo.ua Электросамокаты Bolt. Фото: Delo.ua
Электросамокаты Bolt. Фото: Delo.ua

Европейская платформа для заказа поездок Bolt запустила услугу аренды электросамокатов. Услуга будет доступна для всех жителей столицы возрастом старше 18 лет. 

Об этом с места презентации проекта передает корреспондент Delo.ua.

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Региональный менеджер Bolt Тарас Потичный рассказал корреспонденту Delo.ua о развитии данной услуги, количестве электросамокатов на данный момент и дальнейших планах компании в Украине. 

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"Количество самокатов постепенно будет увеличиваться со 100 до 500 штук, и даже больше. Точное количество мы не можем озвучить, так как рынок только регулируется. Однозначно мы будем увеличивать их количество. На сегодняшний день их полигон — расширенная часть центра города, но есть возможность ее увеличить", — рассказал Тарас Потичный. 

В компании не стали разглашать сумму инвестиций, которая была вложена в проект. По словам Потичного, деньги были потрачены на закупку самих электросамокатов, логистику, сервисное обслуживание, растаможивание, аренду помещения и персонал.

На вопрос корреспондента Delo.ua, почему услуга запущена в конце лета, так как осенью она может быть не практична из-за сезона дождей, Потичный объяснил, что у компании были определенные сложности с растаможиванием. 

"Самокаты доставлялись в контейнере морским путем, но из-за COVID-19 логистика очень сложная, поэтому вопрос своевременной транспортной доставки было сложно решить. Мы настолько сильно хотели запустить этот сервис, поэтому не стали ждать еще год."

О планах компании Bolt в Украине Потичный добавил, что следующими этапами развития будет запуск доставки еды, услуги транспортных перевозок в маленьких городах и максимальное развитие услуги проката самокатов. Тарас подчеркнул, что есть намерения запустить доставку еды уже в этом году.

Напомним, чтобы воспользоваться сервисом проката электросамокатов, необходимо обновить приложение Bolt для вызова авто до последней версии. После обновления приложения нужно подойти к самокату и отсканировать его QR-код. Оплатить прокат транспортного средства можно безналичным способом. В приложении также есть инструкции по безопасному использованию электросамоката. Стоимость разблокировки электросамоката составит 29 грн, а минута поездки ― 4,90 грн. Пользователь также сможет арендовать самокат на весь день по специальной цене в 600 грн. 

Напомним, что такси Bolt начало работать в Днепре.

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