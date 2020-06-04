Транспорт 20 минут назад

Bolt обещает запустить прокат самокатов и доставку еды в Киеве летом 2020 года

Сервис Bolt Food будет запускаться в городах присутствия Bolt в Украине

Электросамокаты Bolt. Фото: Delo.ua Электросамокаты Bolt. Фото: Delo.ua
Электросамокаты Bolt. Фото: Delo.ua

Эстонская компания Bolt готовится запускать в Киеве летом 2020 года сразу два своих новых сервиса.

Речь идет о сервисе аренды самокатов и сервисе Bolt Food — доставка еды, сообщил кантри-менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный редактору AIN.UA.

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Указано, что сервис самокатов компания Bolt готовилась запускать еще весной 2020 года, тестовую площадку еще в 2019-м запустили в UNIT.City. Но из-за карантина запуск перенесли на лето.

По словам Потичного, летом запуск должен состояться в Киеве, в нескольких районах города. При этом самокатов обещают много.

В свою очередь в Bolt Food планируют анонсировать дату запуска уже в июне этого года и запустить в ближайшее время.

Известно, что сервис уже провел переговоры с сотнями ресторанов, собирает под запуск команду и курьеров. При этом сервис будет запускаться в городах присутствия Bolt в Украине.

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По словам Потичного, компания Bolt уверенно чувствует себя на рынке Украине, и глобальный офис продолжит инвестировать в страну.

Ранее в Украине объявили о закрытии сервиса Uber Eats.

Также появилась информация о том, что свою работу в Украине прекращает и сервис доставки еды Menu.ua, а компания Menu Group уходит из Украины.

Как сообщалось, в 2020 году Bolt планирует запустить в Украине услугу доставки еды Bolt Food.

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