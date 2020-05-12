Стало известно, почему Uber Eats уходит с рынка Украины

Сервис для заказа и доставки продуктов питания Uber Eats принял решение прекратить свою работу в Украине с 3 июня 2020 года. Uber намерен сконцентрироваться на развитии главных рынков в других странах.

Ранее об этом компания сообщила в официальной рассылке, доступной для пользователей приложения Uber.

Delo.ua отправило в компанию запрос с просьбой прокомментировать случившееся.

Изначально Uber вовсе отказалась давать комментарии по данному вопросу.

Позже, в пресс-службе сообщили, что Uber не разглашает бизнес-метрики, показатели и статистику из-за корпоративной политики компании, а также статистику отдельно по странам. Соответственно о количестве людей, которые потеряли работу, компания тоже не стала разглашать информацию. Однако официальный комментарий все же был предоставлен.

"Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главные рынки Uber Eats по всему миру. Это решение принято на основе тщательного изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды. Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру", — сообщили в компании.

В компании отметили, что данное решение позволит перенаправлять ресурсы на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет значительно быстрее.

"Нашим главным приоритетом сейчас является сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние на наших сотрудников, ресторанов-партнеров, партнеров по доставке и потребителей, которые нас поддерживали. Это решение касается только Uber Eats и не касается сервиса по перевозкам Uber", — добавили в пресс-службе.

Uber по-прежнему намерен продолжить инвестировать в развитие сервисов в Украине и партнерские отношения с водителями и партнерами.

Напомним, что Uber анонсировал массовое увольнение сотрудников.