Бизнес 60 минут назад

OLX вместе с UAPAY, Нова пошта та ЕКО маркет запускают сервис адресной доставки продуктов

Сейчас к заказу доступны три вида продуктовых наборов стоимостью 215 грн, 289 грн и 549 грн

OLX вместе с UAPAY, Нова пошта та ЕКО маркет запускают сервис адресной доставки продуктов OLX вместе с UAPAY, Нова пошта та ЕКО маркет запускают сервис адресной доставки продуктов
Фото: Fikri Rasyid /Unsplash

OLX, UAPAY, Нова пошта та ЕКО маркет запускают сервис адресной доставки продуктов, который будет доступен для каждого жителя Киева с 5 мая.

Об этом сообщили в OLX.

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Сейчас к заказу доступны три вида продуктовых наборов стоимостью 215 грн, 289 грн и 549 грн. В каждый из них входят самые необходимые и популярные среди покупателей продукты: сахар, мука, подсолнечное масло, макароны, гречневая крупа, чай, хлеб, молоко, печенье и туалетная бумага. Стоимость доставки любого набора — 70 грн.

Курьер привезет заказ прямо в день оформления, если он сделан до 11 утра, или на следующий день, если позже.

Совершить покупки можно всего в три шага: 

  1. Выбрать продуктовый набор на OLX.
  2. Указать адрес доставки.
  3. Оплатить заказ онлайн и ожидать курьера.

В компании заявили, что при условии успешности проекта, планируется увеличить ассортимент наборов и географию доставки.

Сервис доставки работает так: OLX предоставляет платформу для заказа продуктов, ЕКО Маркет отвечает за наличие и качество наборов, UAPAY обеспечивает надежную онлайн оплату, а Нова пошта — безопасную курьерскую доставку по городу.

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"Мы рады, что вместе с партнерами можем помочь нашим пользователям просто и безопасно покупать продукты, избавляя их от необходимости лишний раз выходить в магазин. Немаловажно, что они смогут также позаботиться о благополучии своих пожилых родственников, просто заказав доставку им домой. Надеемся, что наши усилия сделают жизнь украинцев легче в это непростое время", — комментирует Алексей Ломоносов, маркетинг-директор OLX Украина и Центральная Азия.

Ранее Delo.ua рассказывало, что Uber Eats прекращает работу в Украине с 3 июня 2020 года, а сервис из-за карантина Raketa вводит плату за доставку заказов.

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