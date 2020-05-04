Бизнес 20 минут назад

Из-за кризиса сервис доставки Raketa ввел плату за услуги

Raketa планировала сохранить бесплатные услуги до конца карантина, но больше нет такой возможности

Из-за кризиса сервис доставки Raketa ввел плату за услуги Из-за кризиса сервис доставки Raketa ввел плату за услуги
Фото: Facebook / Raketa

С 4 мая 2020 года в Киеве и Вишневом, Днепре и Павлограде, а также в Харькове и Львове, компания вводит плату за доставку в сумме 40 гривен.

Об этом компания сообщила на официальной странице Facebook. 

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Raketa планировала сохранить бесплатные услуги до конца карантина. Так, доставка за 0 гривен была продлена более чем на месяц. Но в связи с очередным переносом срока завершения карантина растет объем инвестиций, поэтому у компании больше нет возможности оказывать услуги бесплатно.

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"Эта сумма не покроет оплату труда курьера, но позволит нам с вами пережить этот сложный период", — заявила пресс-служба.

Работа сервиса была запущена в 2019 году в Киеве и сегодня услуга доступна в 10 городах страны. Первоначальный план был рассчитан, чтобы доставлять заказы бесплатно до тех пор, пока это будет возможным, таким образом осуществив уже сотни тысяч бесплатных доставок.

Напомним, ранее Delo.ua рассказывало, что Raketa начала доставлять продукты из супермаркетов.

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