Сервис Raketa будет доставлять продукты из супермаркетов

Сервис доставки Raketa объявил о расширении услуг. Теперь курьеры будут привозить к дверям клиента самые востребованные продукты и хозтовары из супермаркетов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На старте услуга доступна в Киеве. Доставка осуществляется из магазинов сети Ашан, которые поочередно подключаются к Raketa. В ближайшее время можно будет сделать заказ и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен.

Доставка осуществляется по адресам в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300-400 самых популярных товарных позиций, среди которых продукты питания, хозяйственные товары, алкоголь и табачные изделия. На старте время доставки не должно превышать 90 минут, а с завершением тестового периода — 60 минут.

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Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг. Стоимость услуги — 60 грн. Доставка Raketa из кафе и ресторанов, как и ранее, остается бесплатной.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается список партнерских магазинов и ресторанов, расположенных в радиусе 3,5 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.

Напомним, что Кабмин легализовал торговлю лекарствами с доставкой на время карантина.