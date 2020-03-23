Политика и экономика 40 минут назад

Кабмин легализовал торговлю лекарствами с доставкой на время карантина

Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарств

Кабмин легализовал торговлю лекарствами с доставкой на время карантина Кабмин легализовал торговлю лекарствами с доставкой на время карантина
Доставка лекарств на дом. Фото: times-series.co.uk

Кабинет министров разрешил лицензиатам в Украине на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Согласно постановлению Кабмина, также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.

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Таким образом, это может быть и заказ по телефону, а доставлять могут курьеры, почта и другие службы.

Известно, что фактически дистанционная торговля была и раньше, но находилась вне правового поля и маскировалась под другие виды торговли. Теперь же этот вид деятельности официально легализовали в стране.

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Ранее сообщалось, что Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2538 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счет госбюджета.

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