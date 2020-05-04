Бизнес 1 час назад

Uber Eats прекращает свою работу в Украине

Сервис полностью прекратит обслуживать клиентов с 3 июня 2020 года

Uber Eats прекращает свою работу в Украине Uber Eats прекращает свою работу в Украине
Фото: Idaily

Сервис для заказа и доставки продуктов питания Uber Eats принял решение прекратить свою работу в Украине с 3 июня 2020 года. Об этом компания сообщила в официальной рассылке, доступной для пользователей приложения Uber. 

Так, сервис по доставке теперь не будет доступен на территории Украины, однако услуга Uber Ride по перевозке пассажиров продолжит свою работу без изменений. 

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В компании сообщили, что сейчас важно минимизировать последствия закрытия сервиса для сотрудников, ресторанов, курьеров, партнеров и пользователей. 

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В Украине сервис работал с 2018 года и на сегодняшний день представлен в шести городах страны. При этом еще несколько недель назад сервис активно развивался и расширял географию своего присутствия. Так, только в апреле 2020 года Uber Eats запустился в Днепре и Виннице.

Напомним, что сервис курьерской доставки Raketa начал доставлять продукты из супермаркетов.

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