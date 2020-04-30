Рестораны во время карантина теряют 61% оборота, кофейни — 27% — исследование Poster

За четыре недели карантина просадка по обороту у ресторанов fine dining сегмента составила в среднем 61%, у баров — 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота.

Кофейни, которым сейчас разрешено работать на вынос, в среднем теряют 27% от докарантинных продаж. Меньше всего просели заведения, которые и до карантина работали только на доставку, — всего на 13%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации ресторанов Poster, опубликованные в Telegram-канале "Реве та стогне ресторатор". Исследование базируется на неперсонализированных данных о продажах 4000 заведений общепита Украины.

По данным исследования сейчас в Украине не работает 66% заведений общественного питания: они полностью или временно остановили свою деятельность в связи с карантинными мерами. У оставшихся на плаву заведений выручка до карантина в среднем была на 50% выше, чем у закрывшихся. То есть, те рестораторы, которые больше зарабатывали, смогли экстренно мобилизировать все ресурсы и продолжить работу.

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Уже на второй неделе карантина 23–29 марта обороты заведений общепита упали до 22% от докарантинных значений. Незначительный рост отмечался на неделе 6–12 апреля — до 25%. Такими цифры держатся и до сих пор.

Рост открытия заведений может быть связан с тем, что, устав от неопределенности, часть заведений потихоньку адаптируется к новой реальности и возобновляет работу на доставку или на вынос.

Только на системе автоматизации Poster в апреле в Украине открылось 100 новых заведений (по сравнению со стандартными 300-350), очевидно, что все на доставку. При этом последние три недели потребительский спрос стоит на месте на отметке четверти от стандартного.

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"Похоже, сейчас у нас "стабильность": ситуация на ресторанном рынке по-прежнему очень плохая, но цифры достигли некоего равновесия и в последние несколько недель хотя бы не катятся вниз", — говорит Родион Ерошек CEO Poster.

Чтобы поддержать заведения, Poster запустили проект Locals — сайт поддержки украинских локальных предпринимателей в период карантина. На сайте можно купить онлайн-сертификаты или подарочные карты для похода в любимые кофейни, рестораны, магазины, парикмахерские после карантина и, таким образом, поддержать их в непростой период. Платформа Locals доступна и абсолютно бесплатна для всех украинских предпринимателей.

Ранее Delo.ua сообщало, что украинские рестораторы просят власти разрешить открыть хотя бы летние площадки. При этом рестораторы готовы ограничить количество посетителей, обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 метра, обеспечить дезинфекторы на входе и проверку температуры у гостей и обслуживающего персонала, гарантировать, что маски и перчатки работников заведения меняются каждые 15 минут, а во время готовки используются специальные лампы для дезинфекции.