Украинские рестораторы просят правительство разрешить им открыть хотя бы летние площадки

Рестораторы обратились к правительству с просьбой разрешить им открыть летние площадки. Это даст владельцам заведений шанс сохранить бизнес и миллионы рабочих мест.

Соответствующее обращение появилось на странице известного одесского ресторатора Саввы Либкина. Ранее с такой же просьбой выступили и киевские собственники заведений.

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"По моим подсчетам, в Украине около 28 тысяч заведений. В каждом из них работает от 10 до 150 сотрудников. Небольших ресторанчиков намного больше, а значит, можно предположить, что в среднем в одном заведении работает 30 человек. Несложные математические подсчеты — и получаем 840 тысяч человек, которые работают в ресторанном бизнесе. Это официанты, повара, бармены, управляющие, менеджеры... Добавляем сюда смежные сферы и получаем около 1,5 млн человек. У них есть семьи. У них есть дети. Они снимают квартиры и платят за коммунальные услуги. Я как могу пытаюсь сохранить рабочие места, что очень сложно в условиях, когда твой бизнес абсолютно не функционирует. Одновременно, понимая сложность сложившейся ситуации, мы продолжаем кормить врачей и пенсионеров", — написал на своей странице в Facebook Савва Либкин.

По его словам, сохранить рестораны, а значит и рабочие места возможно, если разрешить открыть летние площадки. Тем более, их посещение можно сделать безопасным, если принять соответствующие меры.

"Нам не надо помогать — нам надо дать хотя бы малейший шанс на выживание. Дальше мы справимся сами, и наши сотрудники не пополнят ряды безработных. Выход есть. Огромное количество ресторанов имеют большие летние площадки. Их можно открыть. Естественно, нужны меры безопасности и соответствующие проверки. Летние площадки вполне могут функционировать, если ресторан соблюдает все требования", — считает ресторатор.

По его мнению, рестораны должны будут ограничить количество посетителей, обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 метра, обеспечить дезинфекторы на входе и проверку температуры у гостей и обслуживающего персонала, гарантировать, что маски и перчатки работников заведения меняются каждые 15 минут, а во время готовки используются специальные лампы для дезинфекции. Также должны быть введены штрафы за нарушения.

Ранее Ассоциация официально обратилась к властям с требованием смягчить карантинные меры и предпринять ряд шагов, чтобы поддержать отрасль розничной торговли.

Обращение направлено для решения двух актуальных вопросов — предотвращения распространения коронавируса и принятие мер, направленных на восстановление бизнес-активности ради экономического роста Украины после завершения карантина. Ассоциация подчеркивает важность сферы торговли. По данным Госстата в 2019 году обеспечило 15% ВВП Украины, а это почти 600 млрд гривен. По состоянию на начало прошлого года в области ритейла и смежных профессий было трудоустроено 3,6 млн украинцев.