В Украине начал работать первый онлайн-ресторан

Украинская сеть "Черноморка" запустила новый проект — первый в стране онлайн-ресторан. В виртуальном заведении гости могут пообщаться с официантами, сделать заказ в реальном времени и даже выбрать с витрины рыбу или морепродукты для своего блюда.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Виртуальный заказ готовят повара ресторана, после чего клиент получает доставку готовых блюд домой. Но можно и просто заказать свежую рыбу и морепродукты, чтобы приготовить их самостоятельно.

В компании отмечают, что формат онлайн-ресторана помог руководству сети увеличить количество заказов в условиях карантина, а главное — сохранить рабочие места официантам и поварам.

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При выборе блюд общение между гостем и официантом заведения происходит через прямую видеосвязь в режиме реального времени.

Клиент имеет возможность дистанционно насладиться большинством этапов ресторанного обслуживания заведения: от приветствия официанта, рассказов об акционных предложениях и советов по напиткам — до возможности выбрать среди рыбных и морепродуктов именно те, которые, например, по размеру или цвету понравились больше.

Посетить виртуальное заведение можно как с персонального компьютера, так и любого гаджета, который имеет выход в интернет: просмотреть меню, выбрать официанта и после этого по видеосвязи сделать заказ.

Напомним, что Glovo запустило в работу первую "облачную кухню" в Украине.