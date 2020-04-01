Glovo запускает в работу первую "облачную кухню" в Украине

Испанский сервис доставки Glovo в Украине внедряет новую модель развития бизнеса — "dark kitchen". Модель "dark kitchen" или "облачная кухня" предусматривает открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo. То есть такая "кухня" закрыта для жителей города и создана для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Glovo эта модель получила название "Cook Room". Эта опция позволит заведениям перенастроить процесс работы, обеспечить загруженность кухни и расширить сеть доставок. В итоге, это даст возможность сохранить бизнес, рабочие места и клиентов в условиях нарастающего кризиса.

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В компании предполагают, что появление "облачных кухонь" расширит локальные возможности пользователей сервиса: еще больше жителей смогут заказывать еду из ресторанов, которые физически представлены в других районах города. Ожидается, что клиенты смогут получить любимые блюда за те же 45 минут, даже если территориально находятся далеко от ресторана.

В компании отметили, что при нормальном бизнес-климате рестораны продолжат экономить собственные ресурсы, готовя на "облачных кухнях" блюда только для онлайн-заказов через приложение. С "Cook Room" у пользователей сервиса появится возможность заказывать любимые блюда в "горячее" для ресторанов время. А кафе и рестораны получают очевидные экономические преимущества, ведь эта модель расширяет географию покрытия их услуг, делает их более доступными для потребителей.

"В нынешних реалиях содержать ресторан ради доставки часто не рентабельно, поэтому 70% наших проектов законсервированы на время карантина. "Облачная кухня" позволяет быстро развернуть проект без дополнительных затрат: нет необходимости в больших площадях, инвестициях в красивый интерьер, мебель, посуду", — комментирует управляющая сетью ресторанов 3bCafe, Menya Musashi и Torisho Анна Проценко.

Открытие первых "Cook Room" компания Glovo начала с Барселоны в 2018 году, а сегодня они также успешно функционируют в Мадриде, Буэнос-Айресе, Лиме, Милане и Сантьяго де Чили.

Напомним, что в Glovo недавно заявили об изменении системы по выплате бонусов. Некоторые курьеры, опрошенные Delo.ua курьеры сервиса заявили,что возможно будут бастовать.