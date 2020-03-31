В Glovo заявили об изменении системы по выплате бонусов — курьеры уже грозят забастовкой

После вступления в силу карантина, который продлится как минимум до 24 апреля, в Украине существенно возрос спрос на услуги курьеров и служб доставки. Одновременно с этим появились и слухи, что в компании Glovo ввели новую систему выплат бонусов за количество заказов, что в якобы приведет к снижению доходов курьеров, в среднем на 35%. В связи с этим курьеры намерены 6 апреля — в день когда вступят в силу новые тарифы— устроить массовую забастовку.

Первая информация о грядущих забастовках курьеров появилась еще в двадцатых числах марта. В соцсетях активно распространялись копии письма сотрудникам службы доставки, которые сопровождались гневными призывами к забастовке. "Вместо 5000 грн за 100 выполненных заказов в неделю будет 3000 грн. Аналогично порезаны премии за 80, 60, 40, 20 заказов. Зато подняли стоимость километража с 5,50 грн до 6 грн за 1 км. Зарплата падает на 35% минимум", — сообщали пользователи в соцсетях.

Курьеры Glovo, опрошенные Delo.ua, своего недовольства нововведениями не скрывают косвенно подтвердили планы на забастовку.

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"Говорят, что теперь заработок будет меньше и многие курьеры планируют устроить забастовку 6-го апреля, но жалуются, в основном, те, кто в компании работает с самого начала. Будут бастовать и грозят мешать работать другим доставщикам. Но я новенький в компании, работаю только шестой день, моя кофейня закрылась, поэтому решил зарабатывать курьером, но пока не понял, какие это заработки", — рассказал нам один из курьеров Glovo.

Delo.ua обратилось в Glovo за комментарием, чтобы прояснить ситуацию. В компании сообщили, что в связи с потеплением и отсутствием затрат на дополнительное обслуживание транспорта, вызванное улучшением погодных условий, бонус в размере 20% отменяется только для курьеров, которые развозят заказы на авто. Таким образом, теперь компания будет платить одинаковые бонусы всем курьерам независимо от вида транспорта — будь то велосипед, мопед или автомашина.

"Сейчас в разных городах Украины действуют различные системы оплаты услуг курьеров. Например, в Киеве она формируется из сочетания базового дохода с бонусной системой. За каждое выполненное заказа курьер получает базовый доход, с учетом его километража. Бонусы — это дополнительное вознаграждение, созданная с целью мотивации курьеров выполнять большее количество заказов. Они начисляются за определенное количество выполненных заказов или в случае неблагоприятных погодных условий в осенне-зимнее время. Их размер может меняться, о чем курьеров предупреждают на онбординг-сессиях при подключении к платформе Glovo, на еженедельных информационных сессиях и через другие каналы коммуникации. Например, с ухудшением погодных условий курьеры получают более высокий бонус к базовому доходу, ведь мы понимаем их потребности на дополнительные расходы по обслуживанию транспортных средств в осенне-зимнее время. С улучшением погодных условий, формирование бонусов для курьеров возвращается к стандартной системе", — рассказали в пресс-службе компании.

В Glovo отметили, по статистике, если курьер выбирает зону с высокой частотой заказов, доставляет их 5 дней в неделю, расходуя по 8 часов ежедневно — его доход может составлять до 20 тыс гривен, что выше средней заработной платы в сфере обслуживания в Украине.

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На вопрос Delo.ua, будет ли компания предпринимать что-либо в случае забастовок, в Glovo ответили, что "активно продолжают подключать к платформе Glovo новых курьеров, которые выбирают удобный для себя график и радиус для осуществления доставок".

"Курьеры не являются сотрудниками Glovo, а независимыми субъектами, которые подключаются к платформе. Подключенный к платформе курьер самостоятельно выбирает формат сотрудничества, а именно планирует дни и часы своей занятости, территорию выполнения заказов. Доход курьера может формироваться из следующих составляющих: базовый доход, почасовой, бонусы", — сообщили в компании.

"По системе подключения/отключения к платформе — она ​​является доступной для обеих сторон. Если курьеры решают, что те или иные условия неприемлемы для них, они имеют возможность в любом момент отключиться от платформы. Со своей стороны Glovo также может автоматически отключать от платформы курьеров, например, в случае выявления не соответствующего стандартам сервиса поведения или низкого рейтинга в приложении." — добавили в Glovo.

Напомним, что Delo.ua ранее опросило службы курьерских доставок, чтобы понять, справляются ли они в условиях усиленного режима работы и какие товары чаще всего заказывают клиенты.