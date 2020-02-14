Что происходит с сервисом доставки Glovo

На днях СМИ начала распространяться информация о том, что известный сервис доставки Glovo не платит некоторым ресторанам. Интернет-журнал АИН писал, что несколько заведений, которые работают с Glovo, заявили, что сервис не выплачивает долги — от 10 000 до 30 000 грн на ресторан. И этим заведениям пришлось заблокировать работу с должниками, а некоторые даже намерены судиться. В самом сервисе курьерской доставки отрицают проблему.

Delo.ua решило разобраться, что происходит с сервисом и насколько высказывание представителей гостинично-ресторанного бизнеса является действительным.

Пообщавшись с сотрудниками ресторана, которые есть в списке доставки еды в мобильном приложении Glovo, а именно рестораны Паштет и Holy Burger удалось выяснить, что у них не возникало никаких проблем с сервисом по доставке, такой же ответ Delo.ua получило и в The Burger. Отметим, что рестораны работают с Glovo по наличному расчету сразу после получения еды курьером.

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Также, сервис имеет договоренность с рестораном МакДональдз, если зайти в мобильное приложение, можно заметить, что для МакДональдз было разработано отдельное окно. Пресс-служба ресторана МакДональдз предоставила официальный ответ на запрос корреспондента Delo.ua по поводу работы с сервисом доставки Glovo.

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"Компания МакДональдз в Украине и сервис доставки Glovo работают в обычном режиме, в соответствии с имеющимся договором о сотрудничестве. Документооборот и расчеты происходят согласно условиям договора, в определенные им сроки."

Пресс-служба Семьи ресторанов Димы Борисова заявили, что сотрудничают с Glovo практически с момента их выхода на украинский рынок, но признали, что большие трения с сервисом отсутствуют.

"Мы ценим то, какое влияние эта компания оказывает на развитие культуры доставки в стране, обеспечивая в большинстве случаев качественный сервис и поддержку. Договорами о сотрудничестве согласован график погашения стоимости заказов с учетом комиссии сервиса. В процессе сотрудничества мы сталкивались с задержками по оплате, но на данный момент конкретно перед нашей компанией больших задолженностей нет."

Ранее рестораны Семьи Димы Борисова анонсировали запуск собственной службы доставки.

О долгах сервиса доставки перед ресторанами начали обсуждать после того, как в Facebook появился пост Соавтора и руководителя ресторана Tin Tin Влада Максимова. К дискуссии присоединились и другие представители ресторанной отрасли. Некоторые писали, что изначально не стали работать с Glovo, так как посчитали их ненадежными партнерами.

Другие также поделились, что имеют подобную проблему, в том числе и сотрудники ресторана Beef meet&wine. В телефонном разговоре с корреспондентом Delo.ua представители ресторана Beef meet&wine сказали, что не будут давать никаких официальных комментариев, но подчеркнули, что прекратили работу с сервисом из-за невыполнения договорных обязательств.

Также, Delo.ua связалось с рестораном Tin Tin, собственно, из-за которых и начались все разбирательства по задолженности сервиса. Во время первого телефонного разговора, представители ресторана подтвердили информацию о имеющейся задолженности и обещали предоставить официальный ответ на запрос редакции, но ответ так и не поступил.

После второго звонка сотрудники ресторана Tin Tin отказались давать какие-либо комментарии, так как спустя два дня после, того как всплыла информация о задолженности ресторан начал вести переговоры с сервисом Glovo, при этом отметили, что намерены продолжить сотрудничество с ними.

В тоже время, пресс-служба сервиса Glovo опровергла отказ ресторанов работать с ними.

"Ни одно из заведений, включая рестораны, которые были причастны к публикации от 5 февраля 2020 года, не прекратили сотрудничество с Glovo. Компания продолжает расширять зону покрытия сервиса и подключать новых партнеров."

Напомним, что сервис быстрой курьерской доставки Glovo получил 150 млн евро инвестиций и получил статус "единорога" — бизнеса, который оценивается в более чем $1 млрд.