Бизнес 20 минут назад

Только пятой части ресторанов в Украине удалось договориться об отмене арендной платы

В рамках эфира Всеукраинского антикризисного центра рестораторов игроки на рынке поделились событиями, которые происходят с бизнесом за время карантина

Только пятой части ресторанов в Украине удалось договориться об отмене арендной платы Только пятой части ресторанов в Украине удалось договориться об отмене арендной платы
Фото: Facebook

Государство на законодательном уровне сначала порадовало бизнес некоторыми изменениями в норму закона касательно арендной платы в части освобождения рестораторов от уплаты аренды за помещения на период карантина. Однако, данную норму не все поняли правильно, так как законодатели лишь разрешили самостоятельно договариваться бизнесу с арендаторами о частичной уплате аренды или ее полной отмене. Поэтому вопрос оплаты аренды площадей для ресторанов остается открытым и решать его приходится без содействия государства. 

Об этом заявили представители ресторанного бизнеса в рамках эфира Всеукраинского антикризисного центра рестораторов. 

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Среди опрошенных рестораторов удалось выявить тех, кому повезло в это сложное время иметь собственное помещение — это 11% от опрошенных. Тем временем, примерно четверть опрошенных находится в процессе переговоров с арендодателями, продолжают оплачивать аренду помещения — 12%, получили отсрочку по оплате — только 2%.

В то же время 18% арендодателей предоставили своим арендаторам каникулы по оплате на время карантина, а 10% опрошенных рестораторов оплачивают 10-30% от всей стоимости. Лишь 14% арендодателей не идут на уступки вообще. 

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Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса продажи заведений общественного питания в Украине упали на 26%.

Также ранее сообщалось о том, что сети кинотеатров "Планета кино" удалось договориться с большинством арендодателей по поводу отмены платы за аренду помещений на время карантина.

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