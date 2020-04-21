Многие сами проявили инициативу — "Планета кино" о том, как решился вопрос с арендой залов

Сети кинотеатров "Планета кино" удалось договориться с большинством арендодателей об отмене платы за аренду помещений под кинозалы в связи с карантином.

Об этом на VOPREKI PR-марафон #8 в четверг, 16 апреля, рассказал совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач.

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"Многие (арендодатели — Delo.ua) сами проявили инициативу в первые дни, и сказали, что готовы снижать аренду. В итоге мы почти со всеми договорились, что мы не платим аренду, а платим только сервисные платежи торгового центра", — рассказал Деркач.

Однако, по его словам, есть один регион в Украине, где арендодатель до сих пор отказывается от отмены платы за аренду.

"Но есть один регион, где мы до сих пор не договорились, не хочу говорить какой. Там нас даже заставляли открывать кинотеатры и говорили: "Открывайтесь, работайте и платите аренду". В общем, там до сих пор требуют платить арендную плату. Ведем переговоры, пока так", — добавил Дмитрий Деркач.

Напомним, ранее в комментарии Delo.ua Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета кино", заявлял, что потери выручки их сети кинотеатров от "карантинного простоя" (который начался 12 марта) могут превысить 100 миллионов гривен.

Также напомним, что сеть кинотеатров "Планета кино" решила спасаться на карантине продажей сертификатов на будущие сеансы.