PR-марафон Vopreki: MMR.ua собрала онлайн Киевстар, Новую Почту, Viber и еще 18 брендов

Ежегодно бизнес-медиа бюро Ekonomika+, онлайн-издание о маркетинге и PR MMR.ua собирает специалистов по коммуникациям крупных компаний на PR-марафоне. Карантин внес коррективы в формат мероприятия, но совершенно не повлиял на его ценность.

В четверг, 16 апреля, состоялся online-ивент VOPREKI PR-марафон #8, на котором все преимущества и возможности "живого" мероприятия соединились с соблюдением правил карантина и самоизоляции.

Живое мероприятие онлайн

На VOPREKI PR-марафоне #8 организаторы максимально отошли от формата вебинаров, онлайн-конференций и обычных трансляций. Эффект присутствия был достигнут за счёт трансляции с трёх профессиональных камер в студии и монтажа в режиме реального времени.

После выступления участники online-ивента могли перейти в отдельный видеочат со спикерами и получить консультацию тет-а-тет — подобно общению с экспертами в кулуарах на живом мероприятии.

Накануне online-ивента спикеры присоединились к нетворкинг-чату участников и в формате вопрос-ответ также проконсультировали каждого, кто хотел посоветоваться по поводу коммуникации в карантин для своей ниши.

Более 400 участников получили инструменты PR-директоров 21 компании.

Ведущим-модератором VOPREKI PR-марафона #8 стал тренер по развитию возможностей мозга и личной эффективности, создатель образовательного проекта #БРЕЙНХАКЕР Виктор Рублев.

Открыла online-ивент VOPREKI PR-марафон #8 директор по коммуникациям Новая Почта Елена Плахова. Она рассказала, благодаря чему кейсы компании стали коммуникационным эталоном.

Быть честными и быстрыми — один из самых важных аспектов коммуникации в кризис. Мы придерживаемся позиции, что нужно говорить обо всём, причём, используя самые простые инструменты: понятные видео, релизы "без наворотов", правило "1 новость — 1 сообщение".

О том, как должны меняться бренды, чтобы оставаться актуальными в эпоху сериалов, рассказал креативный директор Tabasco Александр Смирнов. Главный месседж его выступления — мы вступаем в эпоху нелояльности. В подтверждение своим словам Александр привёл статистику: только 8% потребителей преданы любимым брендам, 33% любят пробовать новое и активно ищут что-то новое.

86% потребителей открыты для смены брендов на рынке. Люди охотно следят за новостями, а не за брендами. Главный герой бренда Tesla — это Илон Маск, а не его продукт. История Amazon — это история Джеффа Безоса.

"Кризис — идеальное время провести аудит системы и бизнес-процессов, насколько они быстро работают и адекватны в нынешних реалиях. Информация — новая валюта кризиса. Самое важное — оперативно принимать решения", — уверена директор по корпоративным коммуникациям Киевстар Анна Захараш. Она рассказала, как Киевстар поддерживает сотрудников, и почему не закрыли магазины на карантин.

Почему магазины Киевстар работают? Потому что не все операции можно перевести в диджитал, а сейчас все магазины направлены на обслуживание абонентов.

Среди инструментов коммуникации внутри компании, Анна выделила следующие:

➡️ регулярное антикризисное информирование;

➡️ коммуникационная поддержка СЕО и регулярные онлайн-трансляции — прямая линия с СЕО;

➡️ онлайн-активности от сотрудников: спортивные занятия, клубы по интересам, лекции на полезные темы, челленджи;

➡️ тематические рубрики: хорошие новости, подборки фильмов, лайфхаки, неформальные правила удаленки.

Аудитория Viber — 1 млрд пользователей в 190+ странах, а в Украине на 96,2% смартфонов установлен данный мессенджер. О том, как вовлечь аудиторию коммуникацией через Viber, рассказала директор по коммуникациям в СНГ Viber Яна Рожкова.

В первую очередь, она советует задействовать чат-боты. Например, 31 марта ВООЗ запустила свой чат-бот в Viber, который доступен на русском, английском и арабском языках, а бот Novus объединяет дисконтную карту, информационный центр с новинками и акциями.

Ещё один инструмент Viber для бизнеса — создавать сообщества. По сути, это новостная лента, которая служит максимально простым каналом информирования. Среди других действующих инструментов Яна назвала бизнес-сообщения, так как они дают большой охват.

Об адаптации спортхаба SMARTASS в карантин рассказала в формате экспресс-доклада его основательница Катерина Кузьменко. Как только закрыли спортзалы, они запустили формат онлайн-тренировок. По ее словам, в онлайне сейчас тренируется минимум половина членов клуба.

Как работать с инфлюенсерами в карантин и не только, в формате дискуссии обсудили соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, менеджер департамента коммуникаций Ukrainian Fashion Week Оксана Шубина, СМО Intertop Лера Толочина и PR-директор Litkovskaya Леся Донец. Они поделились опытом привлечения лидеров мнений в fashion-ниши и убедили аудиторию, что через инфюенсеров можно продать гораздо больше, чем просто вещи: через них можно продавать идеи и стиль жизни!

Благодаря возможностям продакшена Ekonomika+ даже панельную дискуссию, в которой часть участников находились в студии, а часть — дома, удалось провести с максимальным эффектом присутствия.

Что изменилось во внутренних коммуникациях 1+1 media в карантин рассказала руководитель группы внутренних коммуникаций Яна Ляхович.

Оперативность — наша религия. Когда мы в кризисе, важно быть быстрым и иметь отлаженный процесс коммуникаций. Уменьшите дистанцию между руководством и сотрудниками. Мы ещё в конце зимы понимали, что этот кризис не обойдёт Украину, потому готовились и формировали стратегию внутренних коммуникаций. Имейте план действий на кризисные ситуации — это сохранит время. Учите своих менеджеров и руководителей говорить с сотрудниками на непростые темы.

Кейсом привлечения почти 200 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом с помощью киберспорта поделилась chief communications officer WePlay Esports Алена Дальская, о коммуникации трансформации бизнес-модели рассказал менеджер по коммуникациям YASNO Антон Ковалишин. Как запускать и развивать музыкальные бренды в сжатые сроки и с наименьшими вложениями поделился опытом генеральный директор mamamusic Юрий Никитин, а инструментами коммуникации бизнеса через YouTube — основатель агентства видеомаркетинга SHATYRKO Agency Андрей Шатырко.

Судя по отзывам в нетворкинг-чате участников, такой формат интеграции фишек офлайн-мероприятий в онлайн, понравился.

Также на online-ивенте была представлена новая версия сайта онлайн-издания о маркетинге и PR MMR.ua. Теперь на платформе будет еще больше маркетинг-кейсов, интервью с креативными директорами агентств, трендов и новостей из мира рекламы.

Online-ивент VOPREKI PR-марафон #8 — пример адаптации мероприятий к новым реалиям. Во время, когда онлайн-конференциями, вебинарами и трансляциями никого не удивишь, команда бизнес-медиа бюро Ekonomika+ создала ценный по информационной составляющей ивент со всеми возможностями, доступными ранее только офлайн.