Бизнес 1 час назад

Совладелец сети ресторанов Mafia ожидает кризис в ресторанном бизнесе до лета 2021 года

По мнению ресторатора бизнесу потребуется больше года для полного восстановления работы

Совладелец сети ресторанов Mafia ожидает кризис в ресторанном бизнесе до лета 2021 года Совладелец сети ресторанов Mafia ожидает кризис в ресторанном бизнесе до лета 2021 года
Фото: Facebook

Совладелец ресторанов Mafia, CastMafia, BAO, NAM Тарас Середюк отметил, что с момента закрытия ресторанов, продажи упали на 75%-80%. Но за первый месяц карантина удалось выйти на 35% от общего количества продаж, которые были до введения ограничений работы заведений общественного питания.

Об этом ресторатор рассказал в интервью "Новому времени".

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По его словами, ресторанному бизнесу потребуется год-полтора, чтобы восстановить работу.

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"Нужно понимать, чем займутся 200 − 300 тыс человек в ближайшие год-полтора. Я думаю, что раньше отрасль не восстановится. Нам нужны социальные проекты, реализацию которых оплачивало бы государство. В них можно вовлекать людей, которые потеряли работу," — заявил ресторатор.

Также для большинства рестораторов остается открытым вопрос оплаты аренды за помещение, так как не все смогли договориться с арендодателями о ее отмене.

Сердюк рассказал, что инициатива, которую внедрило государство о возможности не платить за аренду, так же как и отмена штрафных санкций за неуплату кредитов, действительно хорошая, но этого мало, так как оплату коммунальных услуг никто не отменял.

При этом, он добавил, что некоторые владельцы пошли на уступки, когда другие всего лишь предоставили скидку на аренду в размере 50%.

"Я считаю, что это мародерство. Наши партнеры, с которыми мы сотрудничали много лет, видят, как гибнет целая отрасль, и вместо протянутой руки помощи, топят нас," — сказал Тарас.

Бизнес Сердюка уже пережил несколько кризисов и в прошлые разы также, как и сейчас, приходилось сокращать расходы. И главной задачей для всех игроков рынка является сохранение бизнеса после завершения карантина. 

Напомним, что из-за коронавируса продажи заведений общественного питания в Украине упали на 26%.

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