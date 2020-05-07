Uber анонсировал массовое увольнение сотрудников

Онлайн-сервис заказа такси Uber Technologies заявил о сокращении 3700 сотрудников, что соответствует 14% от числа всех сотрудников компании, работающих на полной ставке.

Об этом компания сообщила в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Указано, что среди подразделений, которые затронут сокращения, будут служба поддержки и команда по подбору персонала.

Известно, что, как и другие компании, Uber ищет способы сокращения издержек в условиях спада, вызванного пандемией коронавируса. По данным американского издания The Information, в апреле число заказов в Uber по всему миру сократилось на 80%.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что до конца 2020 года отказывается от своей базовой зарплаты. Также сервис уже сообщал о том, что некоторые сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, а некоторым будет сокращена зарплата.

Ранее ближневосточный сервис такси Careem, принадлежащий Uber, объявил о сокращении 31% сотрудников — 536 человек.

Как сообщалось, сервис для заказа и доставки продуктов питания Uber Eats принял решение прекратить свою работу в Украине с 3 июня 2020 года.

Так, сервис по доставке теперь не будет доступен на территории Украины, однако услуга Uber Ride по перевозке пассажиров продолжит свою работу без изменений.