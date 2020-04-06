Uber в Киеве будет возить бесплатно всех обладателей "спецбилетов"

С 6 апреля, "Shuttle Heroes" — специальный бесплатный сервис на базе технологий Uber Shuttle, будет доступен для всех обладателей "Специального билета" на проезд в общественном транспорте" в Киеве. Данные билеты доступны для работников предприятий критической инфраструктуры города. Ранее. компания возила только медицинских работников.

Об этом сообщила пресс-служба компании.



Вместе с медицинскими работниками, сервисом "Shuttle Heroes" теперь смогут бесплатно воспользоваться соцработники, работники торговли, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, "Киевводоканала", "Киевтеплоэнерго", представители районных государственных администраций города Киева, представители СМИ.

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"С помощью нашей технологии мы хотим максимально эффективно использовать инициативу "Shuttle Heroes" и предложить всем, кому необходимо, возможность воспользоваться бесплатными поездками, чтобы добраться на работу и обратно", — говорит Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Чтобы воспользоваться "Shuttle Heroes", обладатели спецбилета могут забронировать поездку через приложения Uber или Uber Shuttle. Водители будут проверять пассажиров на наличие спецбилета и медицинской маски.

Uber совместно с органами местного самоуправления будет информировать руководителей предприятий о новой возможности для сотрудников доехать на и с работы из всех районов Киева. Все 18 маршрутов с 470 остановками будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.

Напомним, что такси Bolt оборудовали автомобили перегородками между водителем и пассажиром.