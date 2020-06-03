Сервисы доставки Eda.ua и Menu.ua уходят с рынка. Долги в $220 тысяч обещают погасить

Собственник компании сервиса доставки еды Menu Group Ваган Керобян рассказал, что планирует выйти из рынка Украины. На данный момент уже ведутся переговоры о продаже или закрытии сервисов Eda.ua и Menu.ua, в которые инвестировала деньги компания Menu Group.

Об этом пишет Retailers.ua.

По его словам, совет директоров решил остановить инвестиции в Украину и сейчас рассматривают два варианта дальнейшего развития событий — закрытие компании или ее продажа. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 8 июня.

Menu Group имеет задолженность по выплатам партнерам, но в случае прекращения работы сервиса на территории Украины, компания обещает расплатиться с долгами перед партнерами, которые составляют $220 тысяч. О продаже компании велись переговоры с 30 компаниями, а на финишную прямую вышли с 3-4. Ваган Керобян не стал назвать покупателей, а лишь отметил, что это стратегические инвесторы работающие в Украине, которые хотят развивать e-commerce в стране. Также одним из потенциальных покупателей является крупнейшая сетей супермаркетов в Украине.

"У нас действительно есть задолженность перед некоторыми партнерами в размере $220 тысяч, из-за чего часть из них приостановила работу с нами. Сразу не получиться расплатиться, но мы или новый покупатель погасим долг в течение 2-3 месяцев или чуть больше. Не намерены уйти с рынка, не расплатившись. Мы дорожим своей репутацией," — рассказал Ваган Керобян.

Из-за ситуации с коронавирусом в компании поняли, что дальнейшего развития сервиса в Украине не будет, так как нет необходимых ресурсов для этого. По словам Керобяна компания уйдет из рынка Украины с убытками.

"Когда случилась ситуация с коронавирусом, мы поняли, что для дальнейшего развития в Украине у нас нет необходимых ресурсов. Да, был существенный рост в Армении и Белоруссии — на 50%, это за февраль и март. Мы попали в 1% компаний во всем мире, у которых росли продажи во время карантина. В Украине тоже был незначительный рост, но в тоже время компания была убыточна — каждый месяц мы инвестировали больше $100 тысяч в рост бизнеса," — заявил Керобян.

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В развитие сервисов в Украине — Eda.ua и Menu.ua было инвестировано больше $1,5 млн. В эту сумму вошли также затраты на погашение долгов, которые были у Eda.ua. Свой сервис Menu.ua запустили в октябре 2019 года, стартовав с Киева. В феврале этого года он заработал в Днепре.

Количество партнеров ресторанов в этих двух городах было около 200. Сейчас Menu занимает меньше 1% рынка доставки еды. Свыше 50% находится в руках ресторанов, у которых есть собственная служба доставки.

Что касается Eda.ua — агрегатор работает в 25 городах. С момента покупки количество заказов незначительно просело, но средний чек не изменился.

Напомним, что стала известна причина ухода из рынка Украины сервиса доставки Uber Eats.