Новая Почта тестирует услугу для пересылки лекарств

Новая Почта приступила к тестированию новой услуги, позволяющей выполнить рекомендации производителей относительно режима температурного хранения при транспортировке лекарств.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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На данный момент компания закупила первую партию термобоксов украинского производства, позволяющих обеспечивать заданный необходимый температурный режим в течение 24-36 часов. Боксы оснащены пенопластовыми термовставками и сертифицированными аккумуляторами холода, используемыми в медицинских целях.

"До конца мая новая услуга пройдет тестовые испытания. Боксы будут находиться у наших партнеров — аптечных интернет-сетей. При заказе лекарств, требующих определенных условий температурного хранения, ритейлеры предложат покупателю почтовую доставку препаратов в термобоксах. Они упакуют лекарства и оформят отправку. При получении, наши сотрудники вскроют бокс, выдадут заказ, а термобокс отправят обратно продавцу", — пояснил алгоритм предоставления услуги СЕО Новой Почты Александр Бульба.

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Сейчас услуга будет запущена в тестовом режиме. В ближайшее время компания закупит дополнительное количество термобоксов, которые будут переданы аптечным сетям, в том числе — по всем регионам.

До конца мая к проекту Новой почты планируют присоединиться еще 5-7 фармацевтических интернет-площадок.

Напомним, что Новая Почта Глобал запустила регулярные авиарейсы из США и Китая и обратно.