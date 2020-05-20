Nova Poshta Moldova открыла первые два отделения в Кишиневе

20 мая Nova Poshta Moldova открыла в столице Молдовы первые два отделения. Таким образом компания запускает новый формат обслуживания клиентов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, клиентам будут доступны все услуги компании: отправка и получение внутренних и международных грузов и посылок, а также можно воспользоваться услугой упаковки. В дальнейшем комплекс услуг будет расширяться.

Кроме того, на таможенном терминале Новой почты, который расположен в столице, организован пункт выдачи и приема международных отправлений.

"Шесть лет мы работаем на рынке Молдовы и уже зарекомендовали себя перед нашими клиентами как сервис быстрой и удобной курьерской доставки по всей стране. Сейчас же хотим предоставить еще одну возможность — получать и отправлять посылки в любое удобное время, не дожидаясь приезда курьера", — комментирует СЕО Nova Poshta в Молдове Михаил Попович.

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В планах компании до конца года расширить сеть отделений в Кишиневе, а при положительном опыте — масштабировать и в другие регионы страны.

Напомним, что Новая Почта Глобал запустила регулярные авиарейсы из США и Китая и обратно.