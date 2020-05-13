Заказывать товары в британских интернет-магазинах можно теперь через Укрпочту

"Укрпочта" совместно с компанией SMART Forwarding запустила сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии.

Как сообщает пресс-служба компании, со времени введения карантина из-за распространения коронавируса во всем мире значительно возросла доля онлайн-шопинга.

Так, по данным компании CONTENTSQUARE, потребители по всему миру, которые удовлетворили свои базовые потребности в пище, лекарствах и бытовых средствах теперь готовы тратить средства на вещи, которые помогут им пережить период изоляции и продлить жизнь после него.

Это подтверждают и данные OLX: в период карантина с доставкой больше всего заказывают электронику (38%), товары категории мода и стиль (23%) и детские товары (16%).

В компании отмечают, что онлайн-шопинг открывает возможность покупать товары иностранного производства за рубежом, так как там они дешевле примерно на 30-40%.

Однако далеко не каждый английский маркет-плейс осуществляет доставку товаров в Украину, а некоторые из них не принимают платежи с карт банков-нерезидентов.

Укрпочта в партнерстве со SMART Forwarding запустила сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии, чтобы пользователи имели возможность купить товары в таких магазинах как Next, Sportsdirect, Marks & Spencer, Feelunique так далее, или на маркетплейсках Amazon, Ebay, Asos и других.

Мы хотим, чтобы даже во времена закрытых границ украинцы имели доступ к оригинальным товаров не выходя из дома с минимальным ценам доставки. Теперь наши клиенты имеют возможность покупать товары в английских интернет-магазинах по самым низким тарифам, с бесплатным растаможкой покупок до 100 евро и без доплат брокерам. В ближайшее время мы планируем запустить подобный сервис в ряде других стран, — отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты лександр Перцовский,.

На сайте Укрпочты есть перечень магазинов, где можно купить одежду, обувь и аксессуары, детские товары, технику и электронику, косметику, товары для дома и тому подобное. Пользователи также могут найти все необходимые товары в других британских онлайн-магазинах и воспользоваться услугой доставки через сайт SMART Forwarding.

Покупая товары в онлайн-магазинах Англии, клиенты могут оплачивать товары карточкой украинского банка. Для этого нужно указать ссылку на желаемый товар в выбранном интернет-магазине и SMART Forwarding выкупит его. Рассчитать тарифы доставки можно на сайте SMART Forwarding.

Чтобы воспользоваться услугой нужно зарегистрироваться на сайте SMART-Forwarding.com, создать учетную запись и пройти подтверждение личности в системе SMART Connect, осуществить онлайн-покупки, оформить заказ и сформировать посылку из Англии в Украину и оплатить доставку в соответствующем разделе личного кабинета.

Отслеживать посылку онлайн с международным трек-номером можно в личном кабинете на сайте SMART-Forwarding и сайте Укрпочты. За 8-10 * дней с момента отправки оплаченной посылки со склада в Англии ее можно будет забрать в одном из 11 тысяч отделений Укрпочты, или заказать курьерскую доставку и получить ее дома. Сервис работает в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что Укрпочта отследить посылку дает возможность в несколько кликов. Для этого необходимо знать идентификатор посылки, состоящий из 13 цифр.