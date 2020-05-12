Запуск банка в "Укрпочте": рисковый законопроект о почтовых операторах оценили эксперты

Проект создания на базе "Укрпочты" банковского учреждения передан на рассмотрение парламента, в экспертном сообществе уже представили свою оценку инициативе.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на комментарии профильных экспертов.

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Так, отмечается, что почтовый оператор все еще остается дотационным — из бюджета для него было выделено 500 млн гривен, которые потратили на доставку пенсий.

В то же время руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что получает 1,9 млн гривен в месяц, и такую зарплату ему обеспечил "финансовый успех компании" — почтовому оператору удалось заработать 600 млн гривен в 2019 году.

Опрошенные изданием эксперты отмечают — проблема не в компании как таковой, а в подходе к управлению ею и ей подобными со стороны государства.

"Государство позволяет "Укрпочте" выполнять непрофильные функции, не связанные с почтовой деятельностью, компенсируя затраты из госбюджета", — дает пояснение ситуации эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

В то же время эксперт института GROWFORD Алексей Кущ указывает на проблему в подходе к работе почтового оператора. По его мнению, приоритетом работы государственной компании должна быть не финансовая состоятельность, а социальная значимость.

"Ключевая ошибка — перенесение бизнес-подходов частного сектора в систему госпредприятий, которые оказывают социально значимые услуги", — отметил он.

Однако проект создания банка "Укрпочты" №2788 "Относительно привлечения операторов почтовой связи к предоставлению финансовых услуг" был подан в Верховную Раду, что вызвало очередную волну возмущений экспертов. Те считают, что это выгодная для оператора инициатива, но затратная для бюджета — банк "Укрпочты" может рассчитывать на свою долю дотаций.

По мнению экспертов, неблагоприятной для запуска нового государственного банка является и ситуация в финсекторе, где доля госучреждений превысила 50%.

"В случае с "Укрпочтой", не хотелось бы, чтобы появился еще один мертвый груз, который нужно спасать, дотировать и тому подобное", — добавил Егор Киян и уточнил, что "Укрпочте" следует перестать рассчитывать на поддержку государства, и только после этого предлагать подобного рода инициативы.