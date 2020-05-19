Новая Почта Глобал запустила регулярные авиарейсы из США и Китая и обратно

С 19 мая авиарейсы на заказ Новая почта Глобал будут выполняться несколько раз в неделю и доставлять как отправления, экспортируемые из Украины, так и в обратном направлении из США и Китая — покупки, которые украинцы осуществляют в интернет-магазинах этих стран.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Совместно с партнерами уже запущены 6 регулярных рейсов — пять для США и один для Китая. В частности, четыре рейса в направлении Варшава-Нью-Йорк-Варшава осуществляют европейские авиакомпании Lufthansa и LOT и один еженедельный прямой рейс Киев-Нью-Йорк-Киев — украинская авиакомпания МАУ. Еще один еженедельный рейс в Китай и обратно Новая почта Глобал запустила в сотрудничестве с компанией SkyUp.

"Несмотря на карантин, количество заказов с каждым днем увеличивается. Поэтому мы постоянно ищем новые и совершенствуем существующие способы быстрой доставки. Мы запустили регулярные рейсы с нашими постоянными партнерами Lufthansa, LOT и МАУ, а на прошлой неделе начали сотрудничество с украинской авиакомпанией SkyUp. Первый рейс этой авиакомпании уже доставил для наших клиентов 1801 посылку общим весом 17 тонн, среди которых как индивидуальные заказы, так и коммерческие грузы. И это лишь часть отправлений, которые Новая почта Глобал еженедельно доставляет в Украину из Китая. Из США в среднем за неделю мы доставляем около 25 тысяч посылок весом более 38 тонн", — комментирует СЕО Новая почта Глобал Юрий Беневитский.

В первом квартале этого года количество заказов из США увеличилось в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такой рост обусловлен сотрудничеством с американским онлайн-магазином iHerb, которое началось год назад. Так, только за первый квартал 2020 года из этого магазина было доставлено 230 тысяч посылок общим весом 360 тонн.

Выросло также и количество доставок услуги NP Shopping — за 1 квартал было доставлено 81 тысяч отправлений, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Клиенты компании начали не только больше заказывать из-за границы, но и отправлять за границу. Так, за первый квартал 2020 году объем экспортных отправлений физических лиц вырос на 12%, а отправки бизнес-клиентов увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 78% — это посылки и грузы, 12% — документы.

Напомним, что "Новая почта" для ускоренного обслуживания клиентов выдает посылки прямо на улице.