"Новая почта" для ускоренного обслуживания клиентов выдает посылки прямо на улице

Возле отделений "Новой почты" начали работать администраторы, которые на улице обслуживают клиентов с оплаченными посылками. Теперь клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение, администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку. Также быстро оплатить посылку можно непосредственно на улице с помощью мобильного приложения "Новой почты".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту функцию выполняют один или два сотрудника. Администраторы работают на улице при температуре от +10С и при благоприятных погодных условиях. Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня и у администраторов, как и у всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептик.

Читайте также: HR в эпоху карантина: как адаптироваться к новым реалиям

"В связи с усиленными карантинными мерами мы ограничиваем количество клиентов, которые могут находиться внутри отделения и просим их ждать на улице. В пиковые часы могут создаваться очереди, что, конечно, не нравится нашим клиентам. Они хотят прийти и быстро получить свою посылку. Для этого мы ввели должность администратора, который будет выдавать оплаченные посылки клиентам непосредственно на улице", — говорит СЕО компании Александр Бульба.

При выборе отделений, в которых вводили должность администратора, "Новая почта" руководствовалась оборотом отделения, количеством работников в отделении, а также процентом отправлений на выдачу.

Напомним, что "Новая пошта" и "Укрпошта" будут бесплатно хранить посылки до конца карантина.