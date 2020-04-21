Бизнес 20 минут назад

"Новая почта" для ускоренного обслуживания клиентов выдает посылки прямо на улице

Теперь клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение

"Новая почта" для ускоренного обслуживания клиентов выдает посылки прямо на улице "Новая почта" для ускоренного обслуживания клиентов выдает посылки прямо на улице
Фото: пресс-служба "Новой почты"

Возле отделений "Новой почты" начали работать администраторы, которые на улице обслуживают клиентов с оплаченными посылками. Теперь клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделение, администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку. Также быстро оплатить посылку можно непосредственно на улице с помощью мобильного приложения "Новой почты".

Об этом сообщила пресс-служба компании. 

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Сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту функцию выполняют один или два сотрудника. Администраторы работают на улице при температуре от +10С и при благоприятных погодных условиях. Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня и у администраторов, как и у всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептик.

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"В связи с усиленными карантинными мерами мы ограничиваем количество клиентов, которые могут находиться внутри отделения и просим их ждать на улице. В пиковые часы могут создаваться очереди, что, конечно, не нравится нашим клиентам. Они хотят прийти и быстро получить свою посылку. Для этого мы ввели должность администратора, который будет выдавать оплаченные посылки клиентам непосредственно на улице", — говорит СЕО компании Александр Бульба.

При выборе отделений, в которых вводили должность администратора, "Новая почта" руководствовалась оборотом отделения, количеством работников в отделении, а также процентом отправлений на выдачу. 

Напомним, что "Новая пошта" и "Укрпошта" будут бесплатно хранить посылки до конца карантина.

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