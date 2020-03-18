"Новая пошта" и "Укрпошта" будут бесплатно хранить посылки до конца карантина

Согласно сообщению на сайте "Укрпошты" с 17 марта 2020 года и до окончания карантина плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

Кроме того "Укрпошта" сменила условия доставки почтовых отправлений:

Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресатов будут информировать о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи.

Заказные письма с отметкой "Судебная повестка" будут доставляться в соответствии с требованиями правил оказания услуг почтовой связи.

В то же время "Новая пошта" также отменила плату за хранение посылок с 18 марта до 3 апреля.

"Мы понимаем, что в сложившейся ситуации, наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя. "Нова пошта" продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Вся цепочка нашей доставки работает — отделение, терминалы, курьеры, почтоматы", — говорится в сообщении "Новой Почты".

Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка.

В сообщении также сказано, что все отделения "Новой пошты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.

"Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей. Наши сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия", — говорится в сообщении "Новой почты".

Напомним, из-за пандемии коронавируса коммунальный транспорт Киева усиленно дезинфицируют спецсредствами два раза в день. Также в городе подготовили места в больницах для людей, у которых есть симптомы коронавируса. В частности, в Киеве подготовили 7 таких больниц — 3 для взрослых, 3 — для детей и 1 — для беременных женщин. Всего, по данным властей, в городе подготовили 500 коек для больных.





