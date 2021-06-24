Ограничение скорости для электросамокатов: операторы договорились с КГГА о правилах

Операторы, предоставляющие услуги по прокату электросамокатов, и Киевская городская государственная администрация договорились о правилах их безопасного использования в городских условиях. Перемещаться на них можно будет в обозначенных зонах и с ограниченной скоростью, а каждый пользователь таких сервисов будет иметь медицинское страхование на случай травмы или инцидента в дороге.

В частности, как сообщает корреспондент Delo.ua, стороны подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает такие правила проката электросамокатов:

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Обозначение зон, где можно перемещаться на электросамокате; Ограничение максимальной скорости с 25 км/час, которая действует сейчас, до 20 км/час. В пешеходных зонах, скверах и парках скорость езды на электросамокатах будет ограничена до 14 км/час. При превышении скорости некоторые самокаты будут ее автоматически снижать, а некоторые — блокироваться; Запрет на завершение поездки и парковку самоката в зеленых и пешеходных зонах, на мостах, около станций метро, а также возле государственных учреждений, которые отвечают за национальную безопасность и дипломатических учреждений; Обозначение 1025 стандартизированных точек утреннего старта, рассчитанных на 5 и на 10 электросамокатов. Эти точки будут нанесены по всем районам города; Размещение на самокатах индивидуального номера на видном месте корпуса в формате букв и трех цифр. Это позволит идентифицировать пользователя самоката в случае, если на него поступит жалоба за нарушение правил; Обеспечение операторами технической исправности электросамокатов, а также их санитарной безопасности и обработки с целью предотвращения распространения COVID-19 Обеспечение оформления полиса медицинского страхования каждому пользователю самокатов. Полис будет покрывать затраты пользователя на медицинскую помощь в случае несчастного случая и получения травмы при использовании электросамоката и независимо от того, виновен пользователь в инциденте или нет. Страхование также будет предусматривает ответственность каждого пользователя электросамоката за ущерб, причиненным им имуществу третьих лиц с покрытием за счет страховки от 100 тысяч гривен.

Фото: Delo.ua

Фото: Delo.ua

Меморандум с КГГА подписали все семь операторов, которые работают на рынке Украины и предоставляют услугу по прокату электросамокатов в городе: ООО "Болт Оперейшнз Украина" (ТМ "Вolt"), ООО "Экстра Ваттс" (ТМ "Kiwi"), ООО "Меркури Украина" (ТМ "Scroll"), ООО "Байк-нау" (ТМ "BikeNow"), ООО "Зелектра" (TM "Zelectra"), ООО "Джет шеринг" (TM "Jet") и ФЛП Третяк Виталий Владимирович (TM "Vzhooh").

Фото: Delo.ua

На сегодняшний день на украинском рынке насчитывается 6 тысяч электросамокатов. Ожидается, что до конца года их будет порядка 7 тысяч. При этом, правила дорожного движения для тех, кто использует такой вид личного транспорта в городе, до сих пор не определены.

Ранее Киевский метрополитен определил правила для перевозки моноколес и самокатов в вагонах.