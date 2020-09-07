Bolt и Кличко договорились о тестовом периоде для проката электросамокатов до конца осени

В результате конструктивного диалога между КГГА и компанией Bolt были определены совместные действия по урегулированию правовой коллизии по внедрению сервиса по прокату электросамокатов в столице.

Об этом говорится в совместном заявлении городских властей и компании Bolt.

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В чем суть конфликта?

В начале августа 2020 года, компания Bolt запустила в Киеве услугу аренды электросамокатов. В компании рассказали, что намерены развивать данную услугу, поэтому в планах увеличивать количество самокатов со 100 до 500 штук. После запуска услуги мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию Bolt убрать установленные пункты проката электросамокатов. По мнению мэра, Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице, а движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины.

О чем договорились Кличко с Bolt`ом

1. Действующее законодательство сегодня не имеет эффективного регулирования по использованию и безстанционного проката электросамокатов.

Такие виды транспорта, как электросамокаты, никоим образом не определены в Правилах дорожного движения (ПДД). И полностью отсутствует законодательная база, которая бы регулировала их использования. Это может приводить к аварийным ситуациям на дорогах и пешеходных тротуарах. Поэтому для данного вида транспорта необходимо введение особых норм и правил безопасности. Основная цель — сделать водителей электросамокатов и других видов так называемого "микротранспорта" полноценными участниками дорожного движения с соответствующими правами и обязанностями.

2. Электросамокаты является частью инфраструктуры современного города. Электрические самокаты, велосипеды, сигвеи и другие виды "микротранспорта" — это мировой тренд, который сегодня развивается в сотрудничестве компаний с государственными органами власти во многих городах Европы, США, Азии и демонстрирует спрос на услуги проката и общего пользования. Что позволяет быстро решить проблему "последней мили", избегая дорожных пробок и снижая транспортную нагрузку на дороги. Кроме того, "микротранспорт" является экологической альтернативой двигателям внутреннего сгорания, существенно снижает выбросы СО2 в атмосферу. Такие виды транспорта скоро станут одной из привлекательных сфер для финансовых инвестиций.

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3. Город всегда активно поддерживало и будет поддерживать развитие инвестиционных проектов в столице. Учитывая спрос на электросамокаты как вспомогательное транспортное средство, КГГА будет способствовать воплощению проектов, начала компания Bolt. Но — руководствуясь нормами законодательства, правилами и безопасностью жителей и гостей столицы. Также, учитывая важность поддержки предпринимательской деятельности и инноваций для развития городской инфраструктуры, КГГА продолжит конструктивный диалог с компанией Bolt и разработку общей концепции для реализации проекта по предоставлению услуг проката и общего пользования самокатами.

4. Согласован совместный план действий. С целью организации эффективной работы стороны определили следующий план действий:

✅ В ближайшее время, срочно разработать свод правил по безопасности и использования, какими будут пользоваться пользователи самокатов течение тестового периода, который продлится до конца сезона 2020 (ориентировочно октябрь-ноябрь).

✅ Создать совместную рабочую группу с привлечением представителей администрации города, полиции, народных депутатов и представителей бизнеса для обсуждения и выработки предложений по законодательному регулированию на уровне города и государства.

"Первые шаги по реализации инициативы компании Bolt в предоставлении инновационного сервиса по прокату электросамокатов выявили ряд пробелов в действующем законодательстве относительно "микротранспорта". Тем не менее, городские власти и Bolt, путем переговоров, определили направления совместной работы для урегулирования ситуации и воплощение в Киеве, а за ним и в других городах Украины, инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры городского "микротранспорта", ​​- говорится в совместном заявлении КГГА и компании Bolt.

Напомним, что между Кличко и компанией Bolt разгорается война из-за самокатов.