Транспорт 50 минут назад

В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (ФОТО)

Арендовать самокат можно через приложение Bikenow (Android/iOS). С помощью него также можно взять на прокат велосипед компании

Фото: Facebook/Bikenow Фото: Facebook/Bikenow
Фото: Facebook/Bikenow

Сервис проката велосипедов Bikenow запустил электросамокаты в Киеве. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

"Мы запустили самокаты Bikenow в Киеве! На них легко можно добраться практически до любого пункта назначения и совершить прогулку более интересной. А еще это очень выгодно и экологически", — говорится в сообщении.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В компании отмечают, что взять в аренду самокат можно через приложение Bikenow (Android/iOS). С помощью него также можно взять на прокат велосипед компании.

При этом арендовать самокат можно внутри специальной сервисной зоны для электросамокатов, обозначенной на карте желтым цветом. Завершение аренды допустимо внутри "желтой зоны" на станциях и внутри зон парковки, обозначенных зеленым цветом.

Читайте также:
Bolt инвестирует 100 млн евро в развитие проката электросамокатов в Европе и Украине

Стоимость активации самоката Bikenow стоит 9 грн. Минута поездки — 1,9 грн в будние дни и 2,9 грн в выходные. Доступна функция бронирования.

Bikenow работает по предоплате. Для того, чтобы арендовать любой транспорт компании, баланс в приложении необходимо пополнить как минимум на 100 грн. Средства списываются со счета во время поездки.

Самокат имеет три скоростных режима. По умолчанию, поездка будет начинаться на второй скорости и ограничена 20 км/ч. Третий скоростной режим рекомендуется только для очень опытных пользователей, которые имеют хорошие навыки езды и экстренного торможения на самокате.

Доехать на электротранспорте можно от станции метро "Лукьяновская" до "Дружбы народов", от Почтовой площади до Политехнического института и станции "Университет".

Читайте также:
Война двухколесных: Bikenow угрожает забирать самокаты Bolt со своих парковок в Киеве

По информации AIN.UA, компания предлагает два размера электросамокатов: стандартные и XL. 

В разделе "События" приложения Bikenow отмечается, что в ближайшие дни с момента запуска, самокаты работают в тестовом режиме. В ближайших планах компании обновить мобильное приложение и расширить сервисные зоны.

Напомним, в Киеве в октябре запустился прокат самокатов компании Scroll. Ранее в городе запустился сервис от эстонской компании Bolt, немного позже — Kiwi.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Киев цифровой" обновили: теперь в аккаунт можно добавлять несколько транспортных карт
"Киев цифровой" обновили: теперь в аккаунт можно добавлять несколько транспортных карт
В центре Киева 22-23 мая перекроют движение из-за чемпионата по триатлону
В центре Киева 22-23 мая перекроют движение из-за чемпионата по триатлону
Премиальное жилье в Киеве: в INTERGAL CITY стартовали продажи в новой башне D
Премиальное жилье в Киеве: в INTERGAL CITY стартовали продажи в новой башне D
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. В Украине подскочили цены на сахар

  2. На смену советским УАЗам: для ВСУ создадут автомобиль повышенной проходимости (ФОТО)

  3. Под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший (ФОТО)

  4. Турецкая авиакомпания на месяц отказалась от рейсов в Одессу

  5. В Киеве столкнулись фура и легковушка, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...