В Киеве запустили прокат электросамокатов Bikenow (ФОТО)

Сервис проката велосипедов Bikenow запустил электросамокаты в Киеве. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

"Мы запустили самокаты Bikenow в Киеве! На них легко можно добраться практически до любого пункта назначения и совершить прогулку более интересной. А еще это очень выгодно и экологически", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что взять в аренду самокат можно через приложение Bikenow (Android/iOS). С помощью него также можно взять на прокат велосипед компании.

При этом арендовать самокат можно внутри специальной сервисной зоны для электросамокатов, обозначенной на карте желтым цветом. Завершение аренды допустимо внутри "желтой зоны" на станциях и внутри зон парковки, обозначенных зеленым цветом.

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Стоимость активации самоката Bikenow стоит 9 грн. Минута поездки — 1,9 грн в будние дни и 2,9 грн в выходные. Доступна функция бронирования.

Bikenow работает по предоплате. Для того, чтобы арендовать любой транспорт компании, баланс в приложении необходимо пополнить как минимум на 100 грн. Средства списываются со счета во время поездки.

Самокат имеет три скоростных режима. По умолчанию, поездка будет начинаться на второй скорости и ограничена 20 км/ч. Третий скоростной режим рекомендуется только для очень опытных пользователей, которые имеют хорошие навыки езды и экстренного торможения на самокате.

Доехать на электротранспорте можно от станции метро "Лукьяновская" до "Дружбы народов", от Почтовой площади до Политехнического института и станции "Университет".

По информации AIN.UA, компания предлагает два размера электросамокатов: стандартные и XL.

В разделе "События" приложения Bikenow отмечается, что в ближайшие дни с момента запуска, самокаты работают в тестовом режиме. В ближайших планах компании обновить мобильное приложение и расширить сервисные зоны.

Напомним, в Киеве в октябре запустился прокат самокатов компании Scroll. Ранее в городе запустился сервис от эстонской компании Bolt, немного позже — Kiwi.