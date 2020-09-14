Конкуренция растет: в Киеве заработал новый сервис аренды электросамокатов KIWI

В Киеве заработал еще один сервис аренды электросамокатов KIWI.

Об этом компания сообщила на странице своего сервиса в Instagram.

Чтобы воспользоваться самокатом, нужно скачать приложение Kiwi — Scooter Sharing для iOS или Android, зарегистрироваться и пополнить баланс на 200, 400, 600 или 1 тысячу гривен.

Стоимость разблокировки — 15 гривен, минута поездки в будний день — 2,50 грн (165 грн в час), в выходной — 3,50 (225 грн в час).

Для сравнения — стоимость разблокировки электросамокатов Bolt стоит 29 гривен, минута поездки с понедельника по четверг стоит 2,90 гривен, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни — 4,90 гривен.

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Чтобы начать поездку, необходимо отсканировать QR-код самоката. А чтобы завершить — нажать кнопку в приложении и сфотографировать припаркованный самокат.

На данный момент электросамокаты Kiwi территориально доступны в центре Киева — в районе Майдана Независимости, Крещатика, Золотых ворот и Бессарабского рынка. После завершения поездки электросамокат можно оставить в любой точке города, так как специальных зон размещения для них нет.

Электросамокаты Kiwi стали доступны для жителей Одессы еще в марте 2020 года. В столице запуск планировался через неделю после того, как услуга появилась в Одессе, но открытие перенесли из-за пандемии.

Напомним, что в начале августа 2020 года, в Киеве запустили прокат электросамокатов Bolt.