Bolt инвестирует 100 млн евро в развитие проката электросамокатов в Европе и Украине

Компания Bolt намерена запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов в более чем 100 городах Европы. Кроме того, как говорится в сообщении компании, планируется увеличить число электросамокатов в Киеве и уже в следующем сезоне запустить сервис еще в нескольких городах Украины.

В целом Bolt собирается инвестировать более 100 млн евро в развитие микромобильности и производство собственного электротранспорта. Компания планирует стать крупнейшим оператором по прокату легкого электротранспорта в Европе.

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Отмечается, что за последние месяцы услуга проката самокатов стала доступной в 45 городах 15 стран мира, в том числе в Украине, Швеции, Франции и Португалии. Bolt также стал первой транспортной платформой в Европе, объединившей в одном приложении сервисы райд-хейлинга, проката электровелосипедов и электросамокатов.

"В следующем сезоне мы рады предоставить более доступные электросамокаты и электровелосипеды еще большему количеству стран Европы, включая Германию и Великобританию", ― отметил генеральный директор и сооснователь Bolt Маркус Виллиг.

Компания отмечает, что ее услугами пользуется более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки. В частности, это вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов.

В Украине ее услуги доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице, Полтаве и Львове.

Напомним также, что в "Bolt Украина" с ноября была изменена структура управления компанией.