Оплата — только картой: платформа Bolt в Киеве запустила услугу доставки еды

Европейская транспортная платформа Bolt запустила сервис доставки еды Bolt Food в Киеве. Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В период запуска услуга доставки будет бесплатной и возможна только в центральные районы Киева. Однако, со временем зона покрытия будет расширяться. Минимальная стоимость заказа составляет 100 гривен. Далее ее стоимость будет в среднем на 10-15% ниже, чем в других подобных сервисах. Среднее время доставки составит от 20 до 40 минут.
В целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата ― только с помощью банковской карты. Поэтому сделать заказ можно будет только с указанием конкретного места, где будет оставлен пакет с едой.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.
В компании заявили, что к платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, "Пузата Хата", "Тайский привет", "Китайский привет", "Вьетнамский привет", Meiwei, "БагатоЛосося", "Musafir", "Cinnabon", и другие.
Напомним, что сервис по вызову такси Bolt запустился в Виннице.