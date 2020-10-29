Бизнес 1 час назад

Оплата — только картой: платформа Bolt в Киеве запустила услугу доставки еды

В период запуска услуга будет бесплатной

Фото: пресс-служба Bolt Фото: пресс-служба Bolt
Фото: пресс-служба Bolt

Европейская транспортная платформа Bolt запустила сервис доставки еды Bolt Food в Киеве. Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Кратко и по делу в Telegram

В период запуска услуга доставки будет бесплатной и возможна только в центральные районы Киева. Однако, со временем зона покрытия будет расширяться. Минимальная стоимость заказа составляет 100 гривен. Далее ее стоимость будет в среднем на 10-15% ниже, чем в других подобных сервисах. Среднее время доставки составит от 20 до 40 минут.

В целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом,  а оплата ―  только с помощью банковской карты. Поэтому сделать заказ можно будет только с указанием конкретного места, где будет оставлен пакет с едой.

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Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.

В компании заявили, что к платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, "Пузата Хата", "Тайский привет", "Китайский привет", "Вьетнамский привет", Meiwei, "БагатоЛосося", "Musafir", "Cinnabon", и другие.

Напомним, что сервис по вызову такси Bolt запустился в Виннице.

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