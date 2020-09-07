У сервиса Glovo появилась подписка на бесплатную доставку — 199 грн/мес

У сервиса доставки Glovo появилась ежемесячная подписка Glovo Prime, обеспечивающая бесплатную доставку.

Стоимость подписки — 199 грн/мес, сообщает Retailers.

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Указано, что бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн. При этом количество заказов не ограничено. Однако сейчас Glovo Primе работает в тестовом режиме в Украине, компания официально не анонсировала запуск услуги.

Как отмечается, Glovo Prime — это платная подписка сервиса Glovo, с которой пользователи приложения получают доступ к бесплатной доставке и эксклюзивным акционным предложениям.

"Стоимость подписки на один месяц (30 дней с момента оплаты) составляет 199 грн. Подключить подписку можно в соответствующем разделе меню приложения Glovo. После отмены подписки, ее условия остаются активными до конца оплаченного периода", — говорится в сообщении.

Действие Glovo Prime распространяется на все разделы в приложении, кроме "Экспресс-доставка" и "Что угодно". С услугой подписки опция бесплатной доставки доступна из заведений со специальной пометкой Glovo Prime.

В то же время бесплатная доставка действует на заказы от 150 грн из ресторанов, кафе и магазинов (разделы "Еда", "Кофе и десерты", "Подарки", "Здоровье и красота"), и от 180 грн в заказах из супермаркетов.

Известно, что ежемесячная подписка Prime была запущена еще в 2018 году. По словам пресс-службы Glovo, Украина стала 12-й из 22 стран присутствия сервиса в мире, где запустили Glovo Prime. На данный момент подписка доступна в Испании, Италии, Грузии, Румынии и еще 7 странах. В среднем 10% потребителей на этих рынках являются постоянными подписчиками Glovo Prime.

"В Украине сервисы подписки сейчас только приобретают популярность, но Glovo Prime уже имеет очевидные преимущества для украинских пользователей приложения Glovo. Например, средняя стоимость доставки из ресторанов в Киеве — 40 грн, в разделе "Супермаркеты" и "Здоровье и красота" — 60 грн. С Glovo Prime пользователь получает явную экономию, если делает более четырех заказов в месяц из разных разделов. Основная целевая аудитория Glovo Prime — пользователи сервиса Glovo, которые совершают более 15 заказов в месяц, которых в Украине уже есть значительное количество. В будущем мы планируем расширять наполнение услуги Glovo Prime, в частности, добавлять выгодные акционные предложения от партнеров сервиса", — прокомментировали запуск Glovo Prime в компании.

По данным инвесткомпании Capital Times, приведенным в журнале Forbes, в 2020 году объем рынка доставки Украины будет составлять $1,1 — $1,15 млрд, причем 85% от этой суммы приходится на большие города. При этом приблизительно 300 тысяч операций в месяц выполняет Glovo, а 100 тысяч — конкурент "Ракета".

Недавно неограниченную бесплатную доставку по подписке запустил ритейлер Walmart. Кроме этого, члены "Walmart +" получают дополнительные скидки на топливо, а также возможность оплачивать покупки с помощью технологии Scan&Go.

Ранее в Glovo рассказали, когда в Украине доставка еды может стать круглосуточной.