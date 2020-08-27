Сложности коммуникаций: в Glovo объяснили, почему не выплачивают ресторанам долги

Между рестораторами и компанией по доставке еды Glovo снова разгорелся скандал. По словам СЕО сети ресторанов Mario's Полины Левицкой сервис Glovo задолжал им большую сумму еще с начала 2020 года. Об этом ресторатор написала в Facebook.

"Наши рестораны с начала этого года не получили ни одной гривни от Glovo. Общий долг Glovo нам составляет 170 тысяч гривен по безналу. Письма остаются без ответов. Звонить некуда. Сверки делать просто не с кем. Сейчас будем оформлять иски в суд от каждого предприятия, потому что звонить в колокол уже надоело", — написала ресторатор в сети.

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Напомним, что в феврале на задержку выплат комиссии со стороны компании Glovo уже жаловались столичные рестораторы. О долгах сервиса доставки перед ресторанами начали обсуждать после того, как в Facebook появился пост Соавтора и руководителя ресторана Tin Tin Влада Максимова. К дискуссии присоединились и другие представители ресторанной отрасли. Некоторые писали, что изначально не стали работать с Glovo, так как посчитали их ненадежными партнерами.

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Корреспонденту Delo.ua пресс-служба компании Glovo рассказала, что расчеты сервиса с партнерами происходят в соответствии с согласованными сторонами срокам, при условии выполнения партнерами своих обязательств, и трудности с расчетом бывают по нескольким причинам, при этом деятельность компании является финансово прозрачной и соответствует требованиям действующего законодательства Украины.

"Трудности с расчетами партнеров возникают по таким причинам: непредоставление информации об обновлении финансовых данных, в частности, счета по стандарту IBAN, изменение юридического лица, не налажен документооборот, отсутствует запрос в службу поддержки об обновлении данных или имеется проблема и тому подобное. Детали финансовых обязательств между компанией Glovo и партнерами не разглашаются, а любые вопросы решаются только в двустороннем формате", — ответили в компании.

Также в Glovo добавили, что партнеры сервиса по доставке еды имеют две опции для коммуникации с компанией: напрямую с аккаунт-менеджером, если это позволяет объем бизнеса партнера; через горячую линию в специальном партнерском приложении. Кроме того, функционал партнерского приложения позволяет вносить новую информацию о заведении самостоятельно — например, часы работы ресторана, и тому подобное.

"По упомянутой публикации в социальной сети Facebook мы остаемся на связи с представителями учреждения и работаем над решением данной проблемы," — добавили в Glovo.

Ресторатор Полина Левицкая рассказала корреспонденту Delo.ua, что по состоянию на сегодняшний день конфликт практически решен и об этом она снова готова заявить публично.

"Все идет к логическому концу, мы получили часть денег (большую). И произошло это только после того, как я вывела проблему в публичную плоскость. Будет пост о ситуации на текущий день", — комментирует Полина корреспонденту Delo.ua, однако подробности сообщать отказалась.

Отметим, что корреспондент Delo.ua поговорил с управляющими других столичных и одесских ресторанов, чтобы выяснить, выполняет ли сервис Glovo партнерские обязательства перед другими заведениями, но партнерское сотрудничество никто не согласился комментировать, например, киевский ресторан "Китайский Привет", одесские Berly и Buffalo 99.

Напомним, что в Glovo рассказали, когда в Украине доставка еды может стать круглосуточной.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua