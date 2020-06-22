В Glovo рассказали о том, кого считают своим главным конкурентом в Украине

Генеральный менеджер компании Glovo в Украине Дмитрий Расновский считает, что на рынке доставки остался один конкурент — украинская компания Raketa. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью бизнес-порталу Delo.ua.

"Главный конкурент ушел. Компания UberEats — достаточно серьезный конкурент с опытом, технологией и базой юзеров такси, которых переводили на услугу доставки еды. Но несмотря на это, компания решила покинуть рынок. Menu.ua также уходят из рынка, поэтому на данный момент конкурентом остается Raketa", — говорит Расновский.

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По его словам, компания Glovo также может конкурировать с конкретными брендами доставки, но на сегодняшний день из крупных он отметил только Dominos.

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"Что касается Raketa — это достаточно молодой игрок, которому предстоит еще многое сделать. Инвестиции, которые они вкладывают, помогают развивать рынок. Они также приводят новых пользователей, делают рекламу, в которой у них есть определенная экспертиза. Посмотрим, что будет дальше, так как им также предстоит еще многое понять. Мне кажется, для них последние шесть месяцев были хорошими, а остальные шесть или девять месяцев будут определяющими.

Ранее их услуги для юзеров были полностью бесплатными, а сейчас, с внедрением стоимости доставки, им придется показать что-то еще, кроме цены. Я имею в виду качество операций и количество ресторанов. Если они смогут все сделать, то будут расти дальше, развивать рынок и себя",— добавил Дмитрий.

Напомним, что украинский сервис доставки Raketa продолжает расширять список городов своего присутствия.