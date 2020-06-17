Бизнес 30 минут назад

Сервис доставки Raketa расширил свою географию, запустившись в Николаеве

Доставку сервис обещает выполнять менее, чем за 60 минут, с учетом времени приготовления еды

Фото: БЖ Фото: БЖ
Фото: БЖ

17 июня 2020 года в Николаеве начал работать сервис доставки Raketa. Таким образом Николаев стал 13-м городом, где украинская компания запустила услугу доставки, сообщает AIN.

К Raketa уже подключены более 30 кафе и ресторанов Николаева, заказ из которых будет доставляться в радиусе 3,5 км менее чем за 60 минут, уже с учетом времени приготовления. В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме. В дальнейшем компания планирует расширять список заведений-партнеров. Кроме того, в ближайшее время в городе будет доступна услуга курьерской доставки продуктов из магазинов.

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Компания продолжает расширять список городов своего присутствия. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, а в мае сервис стал доступным в Кривом Роге.

В 2020 году сервис намерен зайти в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тысяч человек.

Напомним, что Bolt обещает запустить прокат самокатов и доставку еды в Киеве летом 2020 года.

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