Бизнес 1 час назад

Raketa запустилась в Кривом Роге — первый месяц доставка бесплатна

Заказы из кафе и ресторанов будут доставлять менее чем за 60 минут

Raketa запустилась в Кривом Роге — первый месяц доставка бесплатна Raketa запустилась в Кривом Роге — первый месяц доставка бесплатна

Украинский сервис доставки Raketa пришел в Кривой Рог. С 13 мая в городе можно воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками.

В течение первого месяца работы услуги Raketa будут полностью бесплатными. Оплачивается только стоимость блюд, которая полностью соответствует ценам в меню заведения.

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Сообщается, что сервис не накладывает ограничений по стоимости заказа — не важно, в заказе один хот-дог или десяток пицц для большой компании.

Кривой Рог — одиннадцатый город, в котором доступна доставка Raketa. В 2018 году сервис начал работу в Днепре, в 2019 — в Киеве и Львове. В текущем году Raketa запустилась в Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье и Полтаве.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. Протестировать услугу доставки можно со скидкой 100 грн. Для этого в приложении нужно активировать промокод RAKETAINKR. Он действует на первый заказ от 250 грн при оплате картой.

К Raketa уже подключены более 30 кафе и ресторанов Кривого Рога, заказ из которых будет доставляться в радиусе 3,5 км менее чем за 60 минут, уже с учетом времени приготовления.

В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме, а список заведений-партнеров будет расширяться. Кроме того, в ближайшее время в городе будет доступна услуга курьерской доставки продуктов из магазинов.

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В условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков. Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки — для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.

Напомним, ранее Raketa запустила услугу доставки заказов из супермаркетов. Пока что сервис заработал только в Киеве, но уже в ближайшее время можно будет сделать заказ и в других городах. 

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