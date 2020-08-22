Киевские рестораторы жалуются на Glovo: "С начала года не получили от них и гривни"

Столичные рестораторы жалуются на сервис доставки еды Glovo, который якобы задолжал им большую сумму, начиная еще с начала 2020 года.

В связи с этим бизнесмены намерены обращаться в суд, сообщила генеральный директор сети ресторанов Полина Левицкая в Facebook.

"Наши рестораны с начала этого года не получили ни одной гривни от Glovo. Общий долг Glovo нам составляет 170 тысяч грн по безналу. Письма остаются без ответов. Звонить некуда. Сверки делать просто не с кем. Сейчас будем оформлять иски в суд от каждого предприятия, потому что звонить в колокол уже надоело", — написала она в соцсети.

При этом менеджер утверждает, что "долгов у Glovo куча".

"Двум моим знакомым инвесторам предложили выкупить сервис "Глово Украина" еще месяц назад. Минусы у них большие, с операционкой не справляются. Менеджеры бегут оттуда, как и курьеры. Но если бы хотя бы половина ресторанов перестали бы отгружать, то, думаю, что "великий сео" Дмитрий Расновский уже бы там не работал. А так, как все молчат и молча решают свои проблемы и молча пытаются выбить свои долги, то Glovo просто живет за счет этих оборотных денег дальше", — считает Левицкая.

Она также выразила недоумение, "как можно было так науправлять бизнесом за 2 года, чтобы скопить долги и иметь такую текучку кадров, при этом в марте 2020 года на 2,5 месяца получить все козыри в руки, когда весь ресторанный бизнес стоял, а доставка работала".

"Не знаю, сколько они еще протянут. Мой прогноз — до конца этого года закроются, а если рестораны и сети начнут массово отказываться с ними работать, то это произойдет раньше", — резюмировала ресторатор.

Напомним, в середине февраля 2020 года в СМИ распространялась информация о том, что известный сервис доставки Glovo не платит некоторым ресторанам.

В частности, сообщалось, что несколько заведений, которые работают с Glovo, заявили, что сервис не выплачивает долги — от 10 тысяч до 30 тысяч грн на ресторан. И этим заведениям пришлось заблокировать работу с должниками, а некоторые даже намерены судиться.