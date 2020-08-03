Бизнес 40 минут назад

Доставка от 30 грн: курьерский сервис Glovo начал работу в Ирпене и Буче

Рабочие часы в обоих городах — с 10 утра и до 23:00. Доставка — от 30 до 60 грн

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

3 августа 2020 года, услуги быстрой курьерской доставки Glovo стали доступными для жителей Бучи и Ирпеня. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Зона доставки в Ирпене с запада к востоку простирается от улицы Киевской до Гостомельского шоссе, а на юге ограничена улицей Достоевского. Северная часть Ирпеня граничит с зоной доставки в Буче, где покрытие сервиса распространяется почти на весь город. 

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С запуском сервиса Glovo жители городов имеют возможность заказать доставку необходимых продуктов или товаров, блюд, медикаментов и других вещей. На сегодняшний день сервис работает с ресторанами и кафе, сетевыми супермаркетами, аптеками, магазинами товаров здоровья и красоты, книжными и цветочными бутиками. Стоимость доставки в баббле "Рестораны" составляет 40 грн, в "Супермаркеты" 60 грн, в "Здоровье и красота" варьируется от 30 до 60 грн в зависимости от заведения. В обоих городах сервис Glovo работает с 10:00 до 23:00.

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Напомним, чтобы начать пользоваться сервисом Glovo необходимо загрузить приложение с App Store или Google Play на свой смартфон, создать учетную запись, выбрать способ оплаты и определиться с заказом. Пользователями приложения Glovo могут стать только совершеннолетние лица. 

В период эпидемии Covid-19 в Украине компания рекомендует использовать безналичный расчет и бесконтактную доставку для ограничения дополнительных контактов между пользователями и курьерами. Также у пользователей приложения Glovo есть возможность оставить безналичные чаевые курьеру. Эта функция работает во всех городах Украины, где представлен сервис Glovo и для всех подключенных к платформе курьеров.

Напомним, что в Glovo рассказали о том, кого считают своим главным конкурентом в Украине.

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