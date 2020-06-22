Бизнес 1 час назад

В Glovo рассказали, когда в Украине ждать круглосуточную доставку еды

Круглосуточная доставка будет актуальна, когда будет возможность создать предложение по спросу потребителей

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Генеральный менеджер компании Glovo Дмитрий Расновский считает, что в Украине есть возможность запустить круглосуточную доставку еды, продуктов из супермаркетов и товаров из аптек.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью бизнес-порталу Delo.ua. 

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"Запустить круглосуточную доставку еды реально. Для этого необходимо проанализировать две составляющие. Первое — контент в городах, где есть количество заведений, которые уже работают круглосуточно или имеют такую возможность",  — говорит Расновский.

По его словам, в Украине круглосуточная доставка будет актуальна, когда будет возможность создать предложение на спрос потребителей. В стране мало круглосуточных заведений и супермаркетов, соответственно ради нескольких заказов нет смысла держать курьеров на линии. 

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"Сейчас мы видим, что количество круглосуточных магазинов и ресторанов слишком маленькое, и мы вместе с ними не сможем создать предложение на спрос потребителей.

Второе исходит из первого: это нецелесообразно держать на линии курьеров, команды операций и логистики, а также службу поддержки ради нескольких заказов. Степень взаимодействия партнеров, курьеров и пользователей приложения должна находиться в балансе.

Если в будущем ситуация изменится, и мы увидим, что предложение соответствует возможностям и спросу — мы сможем расширить часы работы сервиса", — добавил Расновский.

Напомним, что из-за изменений системы по выплате бонусов курьеры Glovo грозились устроить забастовку. 

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