Транспорт 1 час назад

Сервис по вызову такси Bolt запустился в Виннице — поездки от 18 гривен

В городе будут активны три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

1 октября 2020 года, сервис Bolt начал работать в Виннице. Это уже седьмо город в котором присутствует компания в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Кратко и по делу в Telegram

Стоимость поездки составляет от 18 гривен. В городе будут активны три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated. Авто Isolated снабжены прозрачными перегородками между водителем и пассажирами. Такие перегородки служат дополнительной защитой от распространения вирусов.

В честь запуска сервиса новым пользователям компания предоставит скидку до 50 % на первую поездку. 

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В Виннице также будет действовать акция "Приведи друга ― получи скидку на поездку". Чтобы принять участие в акции, в главном меню приложения нужно выбрать опцию "Бесплатные поездки". После этого следует отправить промокод другу. Когда друг совершит свою первую поездку с применением этого кода, на ваш адрес электронной почты будет выслан промокод Bolt. По этому промокоду следующая поездка будет со скидкой.

В августе этого года сервис Bolt появился в Днепре, а в начале сентября в Запорожье. 

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" появилась навигация для пассажиров к пикап-зонам Bolt и Uber. 

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